Die Zahl der Neuinfektionen in MV bleibt auch am Freitag vergleichsweise hoch. 52 neue Ansteckungen vermeldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) binnen 24 Stunden. Ein Landkreis hat eine erste kritische Marke überschritten und verschärft seine Corona-Regeln nun deutlich.

In Mecklenburg-Vorpommern stecken sich derzeit so viele Menschen mit dem Corona-Virus an wie niemals zuvor. Im Bild: das Corona-Testzentrum in Rostock. (Archivfoto). Quelle: Martin Börner