Corona-Zahlen aus MV am Dienstag: 162 neue Infektionsfälle gemeldet

Rostock

Weiter steigende Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern: Am Dienstag hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 162 Ansteckungen gemeldet. Das sind deutlich mehr als vor einer Woche (118). Die Inzidenz im Land steigt im Vergleich zum Vortag wieder an um 1,9 auf 36,4 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Betrachtet man den Impfstatus der Infizierten, ergibt sich bei den Geimpften eine Inzidenz von 11,8 (+1,7) und bei den Ungeimpften ein Wert von 71,3 (+2,6). Bundesweit liegt die Inzidenz derzeit bei über 80, in mehreren Bundesländern hat der Wert die Marke von 100 überschritten.

Vergleichsweise viele Neuinfektionen gab es in drei Regionen des Landes MV: Im Kreis Nordwestmecklenburg wurden 33 Fälle registriert, im Kreis Rostock 31 und im Kreis Ludwigslust-Parchim 29. In diesen Regionen steigt die Inzidenz jeweils deutlich an. Die übrigen Ansteckungen verteilen sich auf die Hansestadt Rostock (17), die Kreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte (je 15), den Kreis Vorpommern-Greifswald (10) und Schwerin (12).

Gelbe Warnstufe in drei Regionen des Landes

Wird nur die Inzidenz zugrunde gelegt, wären die beiden Städte Schwerin und Rostock sowie der Kreis Nordwestmecklenburg in der orangen, dritten Ampelphase. Der Landkreis Rostock hätte dagegen die zweite Warnstufe (gelb), genauso wie das Land insgesamt.

Mit der risikogewichteten Abstufung (Krankenhausaufenthalt und ITS-Auslastung) werden jedoch Rostock, Schwerin und Nordwestmecklenburg lediglich der gelben Phase zugeordnet, das Land insgesamt hat einen grünen Status, genauso wie der Landkreis Rostock.

Die Zahl der aktuell Infizierten in MV steigt Schätzungen zufolge um 93 auf 1070. Von ihnen müssen jedoch nur die wenigsten im Krankenhaus behandelt werden. Derzeit gibt es 27 Corona-Patienten in Kliniken (+1), zwölf von ihnen werden auf einer Intensivstation betreut (+1).

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus sind am Dienstag nicht bekannt geworden. Die Zahl stagniert bei 1194.

Von OZ/rb