In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag wieder deutlich mehr neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 118 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz-Werte steigen in vielen Regionen des Landes. Auch die größte Stadt nähert sich einem weiteren Grenzwert.