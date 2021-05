Corona-Zahlen aus MV vom Montag: Rostock steuert auf 50er-Inzidenz zu

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern hält der Abwärtstrend bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 an. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Montag 58 neue Infektionen. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es noch 92 und damit 34 mehr gewesen.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist jedoch ungewöhnlich hoch: Elf Menschen starben landesweit, fünf davon in Vorpommern-Greifswald, drei im Landkreis Rostock und je einer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Schwerin. Die Gesamtzahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 1055 bei 42.075 bestätigten Infektionen.

Viertniedrigster Wert in Deutschland

Die landesweite Inzidenz sinkt laut Lagus um 2,4 auf 84,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. MV hat damit nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen die viertniedrigste Inzidenz in Deutschland. Der Bundesdurchschnitt beträgt 119,1 (Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Vortag).

Auch in den meisten Regionen von MV geht die Inzidenz zurück. Besonders stark fällt der Wert in der Landeshauptstadt Schwerin (-10.5 auf 69). Die Hansestadt Rostock liegt jetzt bei 56,9 und könnte damit in den nächsten Tagen unter 50 rutschen. Am höchsten ist die Inzidenz weiter im Kreis Ludwigslust-Parchim (132,7), am niedrigsten im Kreis Vorpommern-Rügen (40,1).

Nennenswerte Zahlen an Ansteckungen gab es nur in drei Regionen: Vorpommern-Greifswald hatte 23 Fälle, Ludwigslust-Parchim elf und die Stadt Rostock zehn. Die übrigen Kreise und Schwerin haben fünf oder weniger Neuansteckungen registriert.

Derzeit gelten 3118 Menschen im Land als infiziert, die Zahl sinkt im Vergleich zum Vortag deutlich um 191. Die Werte, wie viele der Infizierten im Krankenhaus und auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, hat das Lagus am Montag nicht übermittelt.

Von OZ/rb