Rostock

Seit Freitagnachmittag sind in Mecklenburg-Vorpommern 39 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden und eine Person ist an oder mit dem Virus gestorben. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Samstagnachmittag bekannt. Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen veröffentlicht das Lagus seinen Report zur aktuellen Lage jetzt auch wieder am Wochenende.

Der Todesfall stammt aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass im Land wieder eine Person mit oder an dem Virus gestorben ist.

So verteilen sich die neuen Corona-Fälle

Die meisten neuen Infektionen werden den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (9), Vorpommern-Greifswald (9) und Ludwigslust-Parchim (8) zugeordnet. Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen (6), der Hansestadt Rostock (4) sowie dem Landkreis Nordwestmecklenburg (3) wurden Ansteckungen mit Sars-CoV-2 registriert. Keine Neuinfektionen gab es in Schwerin und dem Landkreis Rostock.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen) steigt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf 39. Diese Region hat überschreitet damit weiterhin die neu eingeführte orange Warnstufe der Corona-Ampel. Ab einem Wert von 35 müssen die Landkreise ihre Corona-Maßnahmen verschärfen, dies hatte der Landrat bereits angekündigt. Ab einem Wert von 50 gilt eine Region als Corona-Risikogebiet – mit weitreichenden Einschränkungen.

Auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Inzidenz jetzt über 30 geklettert (30,6), in vier anderen Kreisen und Städten beträgt sie mehr als zehn (gelbe Corona-Ampel).

Die Gesamtzahl der Infektionen in MV beträgt jetzt 1686, von denen 1276 bereits wieder genesen sind. Das sind 25 mehr als am Freitag. Fünf Menschen wurden neu ins Krankenhaus aufgenommen. Insgesamt waren oder sind bisher 176 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Klinik, davon 26 auf einer Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle beträgt jetzt 21.

Von OZ