175 neue Corona-Fälle hat das Lagus ( Landesamt für Gesundheit und Soziales) am Montag in MV gemeldet. Außerdem wurden 11 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt gegeben. Es sind fünf Personen in Schwerin, drei in Ludwigslust-Parchim, zwei in Vorpommern Greifswald und eine Person in Vorpommern-Rügen gestorben. Damit sind in MV insgesamt 190 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die meisten Corona-Fälle wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (+72) und in Vorpommern-Greifswald (+45) gemeldet. In den Landkreisen Vorpommern-Rügen (+17) und Nordwestmecklenburg (+14) wurden weniger als 20 Neuinfektionen vermeldet – in Schwerin (+8), Ludwigslust-Parchim (+7), Landkreis Rostock (+6) und in der Hansestadt Rostock (+6) steigen die Corona-Zahlen nur gering.

Bis zum 10. Januar sollen möglichst viele Kinder zuhause betreut werden. Wie es im Lockdown für die Schulen weitergehen soll, lesen Sie hier: Stufenmodell und Plexiglas im Unterricht: Wie es für Schulen in MV im Lockdown weitergeht

Inzidenzwerte der einzelnen Landkreise

Besonders der Inzidenzwert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (183,3) steigt. Aber auch die Inzidenzwerte in den Landkreisen Nordwestmecklenburg (57,8), Vorpommern-Greifswald (127,3), in der Hansestadt Rostock (40,2) und Schwerin (153,7) steigen weiter. In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (120,4), Rostock (38,5) und in Vorpommern-Rügen (51,6) ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag gesunken.

Lesen Sie auch: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in sieben Tagen) steigt damit in MV von 91,5 am Sonntag auf 96,3 am Montag.

Aktuell werden 305 Personen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, das sind 31 Personen mehr, als noch am Vortag. 86 Personen werden davon auf einer Intensivstation behandelt. Es sind schätzungsweise 9938 Personen in MV bereits wieder von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Bislang wurden seit Beginn der Pandemie 12741 Personen in MV positiv auf Covid-19 getestet.

