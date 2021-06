Rostock

Bei den Coronazahlen stagniert am Sonntag, 20. Juni, die Landes-Inzidenz bei einem Wert von 2,2. Aktuell spricht das Landesamt für Gesundheit und Soziales von 154 Infizierten, das sind zwölf weniger als am Vortag. Es liegen derzeit 24 Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, von denen zwölf intensiv medizinisch betreut werden müssen.

Bei den Inzidenzwerten in den einzelnen Landkreisen zeigt die Kurve – trotz der Gesamt-Stagnation – in den meisten Orten und Gemeinden nach unten: In Ludwigslust-Parchim liegt sie mit 6,1 am höchsten, dort lag der Wert am 19. Juni noch bei 6,6. In der Hansestadt Rostock liegt er 0,5 Punkte unter dem Vortag – bei 2,4. Ebenfalls um 0,5 Punkte sank der Inzidenzwert in Vorpommern-Greifswald und liegt dort nun bei 2,1.

Im Landkreis Rostock allerdings stieg er etwas an: Am 19. Juni konnte hier der Inzidenzwert 0,0 vermeldet werden, heute liegt er bei 0,9.

Am 13. Juni, also dem vergangenen Sonntag, lag die Landes-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern bei 4,8. Es gab 305 Infizierte, von denen 43 im Krankenhaus und davon 17 auf der Intensivstation lagen.

An diesem Tag gab es wie am heutigen Sonntag keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Von OZ