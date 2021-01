Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 304 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock bekannt. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es 332, am gestrigen Mittwoch wurden 372 Ansteckungen gezählt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt leicht um 1,8 auf 118,1. Die meisten neuen Infektionen (91) werden dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zugeordnet. Die Region gilt Längerem als Hochrisikogebiet und weist jetzt eine Inzidenz von 223,6 Fällen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf. Das sind 16,9 mehr als am Mittwoch.

Steigende Inzidenz in Vorpommern-Kreisen

Viele neue Fälle gab es jedoch auch in den Kreisen Vorpommern-Greifswald (57) und Vorpommern-Rügen (68). Auch hier steigen die Sieben-Tages-Inzidenzen an. Die übrigen Neuinfektionen verteilen sich auf die Landkreise Ludwigslust-Parchim (28), Rostock (19), Nordwestmecklenburg (13) sowie auf Schwerin (13) und die Hansestadt Rostock (15).

Auffällig im Tagesbericht vom Donnerstag ist die hohe Zahl an Corona-Toten: Binnen 24 Stunden wurden 14 weitere Verstorbene gemeldet. Allein neun Personen stammen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wie Landkreis-Sprecher Andreas Bonin auf OZ-Nachfrage sagte, handelt es sich nicht um ein einzelnes Ereignis. Mindestens sechs der Todesfälle sind Nachmeldungen.

Zwei weitere Todesfälle stammen aus Schwerin und je einer aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg. Damit sind seit Beginn der Pandemie im März 2020 in MV 282 an oder mit dem Virus gestorben.

Derzeit gelten 3598 Menschen als infiziert – 81 mehr als am Vortag. Jeder zehnte muss im Krankenhaus behandelt werden. Die Zahl stieg um 23 auf 359. Bei 92 Personen ist die Erkrankung so stark, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen.

