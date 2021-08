Corona-Zahlen in MV am Freitag: Risikobewertung in zwei Kreisen herabgestuft

Rostock

Die aktuellen Corona-Zahlen von Freitag, 20. August, zeigen folgendes: Die Inzidenz im Land stabilisiert sich. Am Freitag ist die Landesinzidenz wieder unter die 30er-Marke gerutscht. Und das, obwohl das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 69 neu gemeldete Infektionen gemeldet hat. Zwei weitere Personen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die meisten Fälle wurden demnach im Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeldet (+26), gefolgt von der Hansestadt Rostock (+14) und dem Kreis Vorpommern-Rügen (+9). In Schwerin wurden hingegen acht Neuinfektionen registriert, an der Mecklenburgischen Seenplatte sowie in Nordwestmecklenburg jeweils drei und im Kreis Rostock sowie Vorpommern-Greifswald jeweils zwei. Die Landesinzidenz liegt dadurch bei 29,6.

Betrachtet man die Stufenkarte nach risikogewichteten Kriterien ist ein positiver Trend zu erkennen. Zwei Kreise haben sich in ihrer Bewertung verbessert. So gilt Schwerin nur noch als Region mit niedrigem Infektionsgeschehen (gelb) und Vorpommern-Greifswald sogar als Region mit kontrollierter Situation (grün). Die Hansestadt Rostock ist als einziges noch in orange markiert, was für ein mittleres Infektionsgeschehen steht.

Aktuell liegen 21 Patienten mit Corona im Krankenhaus (-1), davon müssen neun intensivmedizinisch behandelt werden (+2). Insgesamt wurden in MV bislang 45 546 Corona-Infektionen registriert, von denen 43 536 als genesen gelten. 1186 Personen (+2) starben. Als infiziert gelten am Freitag damit noch 824 Personen (+16).

Von OZ