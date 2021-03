Corona-Zahlen in MV am Mittwoch: Spürbar mehr Patienten auf Intensivstationen

Rostock

Entgegen dem bundesweiten starken Anstieg sind die Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch relativ konstant geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land, also die Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche, stieg laut Tagesreport des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) im Vergleich zum Dienstag nur um den Wert 0,6 – auf nun 63,7.

Aber: Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen erhöhte sich im Nordosten stärker als in den vergangenen Tagen – und liegt nun bei 50 (+10 zum Vortag). Zur Einordnung: Dies sind immer noch „nur“ 2,2 Prozent aller bekannten Corona-Infizierten im Land.

Insgesamt meldete das Lagus 212 Neuinfektionen. Das sind 61 Fälle weniger als am Dienstag, aber 28 mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Am Montag und Dienstag dieser Woche waren es je 5. Damit sind in MV seit Beginn der Pandemie nun 817 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

Nordwestmecklenburg hat die höchste Inzidenz

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der ehemaligen Corona-Krisenregion des Landes, sank die Inzidenz am zweiten Tag in Folge, nachdem der Trend zu Beginn der Woche wieder klar nach oben gezeigt hatte. Am Mittwoch kamen 34 neue positive Tests hinzu. Die Inzidenz ging um Wert 6,8 auf nun 80,2 nach unten.

Nordwestmecklenburg (32 neue Fälle) hat mit einem Wert von 94,4 weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in MV – allerdings nur noch knapp vor Ludwigslust-Parchim (94,0). Der stärkste Anstieg war am Mittwoch im Landkreis Rostock zu verzeichnen (46 neue Fälle), wo die Inzidenz auf 76,0 (+5,1) kletterte.

Vorpommern-Rügen (43,6) und Mecklenburgische Seenplatte (41,8) bleiben noch klar unter der 50er-Inzidenz. Die Werte in der Hansestadt Rostock, wo in den Einkaufsmeilen durch die Luca-App schon wieder Leben einzieht, entwickeln sich weiter gut: Die Inzidenz in der größten Stadt des Landes lag am Mittwoch nur noch bei 18,6 (-0,5). Schwerin meldete am Mittwoch eine Inzidenz von 82,6 (+4,2).

Aktuell gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 2183 Menschen im Land als infiziert, 25 weniger als noch am Dienstag. Von ihnen sind 236 (+5) zur Behandlung in einer Klinik.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten seit Beginn der Pandemie liegt bei 27 291. Als genesen gelten 24 291 Menschen.

Von OZ