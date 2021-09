Neue Infektionen - Corona-Zahlen in MV am Samstag: Inzidenz in drei Kreisen und Städten über 50

90 Corona-Fälle melden die Gesundheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag. Die landesweite Inzidenz steigt zwar, doch die Krankenhausbelastung bleibt gering.