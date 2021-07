Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock (Lagus) hat am Samstag, den 10. Juli insgesamt fünf neue Fälle in MV gemeldet. Das sind genauso viele wie am Vortag und drei mehr als vor einer Woche. Die Inzidenz im Land steigt damit weiterhin ein wenig an und liegt nun bei 1,7. Am vergangenen Samstag lag sie noch bei 1,4.

Die fünf Neuinfektionen verteilen sich auf die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (1), Landkreis Rostock (2), Vorpommern-Rügen (1) und auf die Stadt Schwerin (1). Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es nicht.

Nur Vorpommern-Greifswald noch bei 0,0

Nun liegt nur noch ein Landkreis bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 0,0: Vorpommern-Greifswald. Am Tag zuvor verzeichnete auch Vorpommern-Rügen noch diesen Wert. Derzeit sind rund 64 Personen in MV noch mit dem Virus infiziert. Sechs Personen befinden sich aktuell in einem Krankenhaus – zwei davon müssen auf einer Intensivstation behandelt werden.

In Mecklenburg-Vorpommern sind während der Pandemie 44 186 Menschen bislang an Corona erkrankt. Davon gelten 42 961 Personen bereits als Genesen. An oder mit dem Virus sind 1161 Menschen im Land verstorben.

Von OZ