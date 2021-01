Corona-Zahlen in MV am Samstag: Nächster Landkreis nähert sich 200er-Marke

Rostock/Ueckermünde

Die Gesundheitsbehörden melden am Samstag für Mecklenburg-Vorpommern 254 neue Corona-Infektionen. Das sind etwas mehr als am Samstag der Vorwoche, als 243 neue Fälle gemeldet worden sind. Im Vergleich zum vergangenen Freitag sind es aber deutlich weniger, da waren es 379 Fälle. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht um 2,9 auf 118,7 landesweit. Den deutlichsten Anstieg gibt es im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu verzeichnen. Dort klettert der Wert um 22,1 in die Höhe und liegt jetzt bei 175,3 – und damit recht nah an der 200er Marke, mit deren Überschreiten schärfere Maßnahmen verhängt werden können. Dazu zählen etwa Ausgangssperren, die 15-Kilometer-Leine sowie die Schließung von Schulen und Kitas.

Bisher gibt es das in MV nur im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dort steigt die Inzidenz am Samstag ebenfalls, allerdings nur leicht um 1,1 auf 203,0. Ein wichtiger Grund für den Anstieg in Vorpommern-Greifswald dürfte Ausbruch in einem Pflegeheim in Ueckermünde sein mit vielen Infizierten unter Bewohnern und Mitarbeitern.

Situation in Krankenhäusern nahezu unverändert

Insgesamt haben sich in Mecklenburg-Vorpommern damit 16 625 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 12 510 sind mittlerweile wieder genesen. Gestorben sind insgesamt 298 Menschen. Im Krankenhaus befinden sich 354 Personen, einer weniger als am Freitag. Auf einer Intensivstation liegen 92 Personen, ebenfalls ein Patient weniger.

Von amü