Rostock

Die Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern gehen zurück. Innerhalb eines Tages sind am Mittwoch in MV weitere 372 Fälle bestätigt worden. Das gab das Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock bekannt. Das sind rund 60 weniger als am Dienstag und etwa 100 weniger als am gleichen Tag der Vorwoche.

Insgesamt liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei nunmehr 15.695. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um sieben auf 268. Drei Menschen starben im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, zwei im Landkreis Rostock, je einer in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg.

Landesweit sind in den vergangenen sieben Tagen 116,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gezählt worden. Der Wert ist um 5,4 im Vergleich zum Dienstag gesunken – und fällt in ausnahmslos allen Regionen des Landes. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist nach Lagus-Angaben weiterhin die höchste Sieben-Tages-Inzidenz mit 206,5 auf, gefolgt vom Kreis Ludwigslust-Parchim (163,9). Die Hansestadt Rostock hatte mit 38,7 zuletzt die wenigsten Fälle.

Nach Schätzungen des Robert Koch Instituts gelten in MV derzeit 3513 Menschen als infiziert – 33 weniger als am Vortag. Von ihnen werden derzeit 336 im Krankenhaus behandelt (-2), 82 auf einer Intensivstation (-4).

Bundesweit hat Mecklenburg-Vorpommern nach Daten des Robert-Koch-Instituts derzeit den fünft-niedrigsten Sieben-Tages-Inzidenz-Wert. Am geringsten ist er in der Hansestadt Bremen (83,7), am höchsten in Thüringen (324,2). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 155.

Von OZ