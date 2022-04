Corona-Zahlen in MV sinken – doch die Dunkelziffer ist gewaltig

Schwerin

Corona-Wirrwarr und kein Ende: Das Oberverwaltungsgericht Greifswald kippt die Hotspot-Regel in MV, Abstandsgebot und die Maskenpflicht fallen größtenteils weg. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit Sars-Cov-2-Virusvarianten in MV ist am Wochenende zwar wieder gesunken. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte aber um ein Vielfaches höher liegen, weil viele Ansteckungen gar nicht mehr erfasst werden.

In den Kliniken des Landes wurden allerdings weniger Corona-Patienten behandelt. Laut Lagus waren es 461 und damit 26 weniger als noch am Freitag. Auch auf den Intensivstationen verringerte sich die Zahl von 41 auf 39 Betroffene.

Mehr Erkrankte ohne schwere Corona-Symptome

Eine deutlich entspanntere Lage herrscht unter anderem an der Unimedizin Greifswald (UMG). Hier wurden am Sonntag 38 Covid-19-Patienten stationär behandelt. „Davon befinden sich acht Frauen und Männer auf Intensivstationen“, so UMG-Sprecher Christian Arns. Zum Vergleich: Am 1. April waren es hier insgesamt 72 – davon 14 in den Intensivbereichen.

Seit Jahresbeginn nimmt landesweit die Zahl positiv getesteter Patienten zu, die beispielsweise aufgrund von schweren Frakturen in den Kliniken liegen, aber keine oder kaum Corona-Symptome aufweisen. Zu Letzteren gehören unter anderem schwere Atemwegsprobleme.

Dies bestätigt Prof. Dr. Emil Reisinger, Dekan der Unimedizin Rostock: „Mehr als 50 Prozent der Infizierten sind asymptomatisch hinsichtlich Covid.“ Da auch in seinem Haus gleichzeitig deutlich weniger Klinikpersonal infiziert sei, könne man bei geplanten Eingriffen, etwa Hüft-Operationen, wieder in den Normalbetrieb übergehen.

Dunkelziffer bei Erkrankungen steigt

Fakt jedoch ist, dass die Dunkelziffer bei den Infektionen bundesweit steigt. „Sie liegt möglicherweise bereits bei eins zu fünf“, so Prof. Reisinger. Der Grund: Bei Weitem nicht mehr alle Infizierten unterziehen sich einem sogenannten PCR-Test. Das Fatale: Da der Nachweis mittels dieses zuverlässigsten Infektionsnachweises fehlt, tauchen sie nicht in der offiziellen Statistik auf.

Der Rostocker Mediziner verweist darauf, dass eine Impfung gegen Covid-19 auch bei den Omikron-Varianten zu 80 bis 90 Prozent vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Rund 95 Prozent der aktuellen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion betrifft indes die Über-60-Jährigen.

74 Prozent sind einmal geimpft Die Zahl der Einfach-geimpften liegt im Nordosten nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums bei aktuell1 198 836 Bürgern. Dies entspricht rund 74 Prozent der Bevölkerung. Eine ähnliche Größenordnung weist die Quote der vollständig Immunisierten in MV aus. Für den dritten und vierten Piks begeisterten sich indes bislang weniger Bürgerinnen und Bürger: 57 Prozent stellten sich einer Auffrischungsimpfung,3 Prozent der Bevölkerung MVs der zweiten Booster-Impfung.

Deshalb drängen die Experten darauf, dass sich diese Altersgruppe einer zweiten Auffrischungsimpfung unterzieht. Gleiches trifft auf sogenannte Risikopatienten zu. Diese leiden unter starkem Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck.

Aktuell sind hierzulande 54 034 Menschen vierfach geschützt. Das entspricht etwa drei Prozent der Bevölkerung in MV. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) zeigt sich zufrieden über das bisherige Interesse an zweiten Booster-Impfungen. Allein am Donnerstag vergangener Woche wurden laut Ministerium mehr als 3000 Dosen zur vierten Immunisierung verabreicht.

Von Volker Penne und Jessica Orlowicz