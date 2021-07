Rostock

Quarantäne für ungeimpfte Urlaubsrückkehrer, eine Impf-Strategie auch für Kinder und die Abkehr von der Inzidenz als alleinigem Kriterium in der Pandemie: So will Mecklenburg-Vorpommern trotz leicht steigender Corona-Zahlen möglichst ohne erneute Einschränkungen durch den Pandemie-Herbst kommen.

Gut zwei Wochen vor dem vorgezogenen Bund-Länder-Gipfel stellt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) klare Forderungen an ihre Amtskollegen auf. Und vor allem bei der Testpflicht für Urlaubsreisende will sie deutlich über das hinausgehen, was bisher auf dem Tisch liegt.

Alle Urlauber in Quarantäne?

24 neue Fälle am Mittwoch, die Inzidenz auch im Nordosten leicht steigend: MV hat schon seit Tagen nicht mehr die niedrigsten Zahlen bundesweit. In zwei Regionen – in der Landeshauptstadt Schwerin und im Landkreis Nordwestmecklenburg – ist die Corona-Ampel bereits auf „Gelb“ gesprungen.

Die Landesregierung will deshalb reagieren, bevor es zu einer großen vierten Welle kommt. Der wichtigste Punkt: Schwesig will schärfere Regeln für Reisende. „Unser Vorschlag geht noch weiter als das, was bisher diskutiert wird”, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Nicht nur Reisende aus Hochinzidenzgebieten – Spanien, Ägypten oder auch die Niederlande zählen dazu -, sondern auch Urlauber, die in einem einfachen Risikogebiet waren, sollen fünf Tage in Quarantäne.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Urlauber müssen sich, so die Idee aus Schwerin, vor der Rückreise und nach fünf Tagen testen lassen. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. „Das würde sicherstellen, dass auch Infektionen ganz am Ende des Urlaubs entdeckt werden, bevor es hier zu Ansteckungen kommt“, so Timm. Wie MV zu der Idee steht, dass Nicht-Geimpfte ihre Tests künftig selber zahlen sollen, ist nach OZ-Informationen noch nicht entschieden.

Impf-Strategie für Schüler

Und: Schwesig macht Druck, dass der Bund mit medizinischen Experten und der Stiko eine Impf-Strategie für alle Zwölf- bis 16-Jährigen entwickeln soll – um den Schulbetrieb abzusichern. „Die aktuelle Empfehlung sorgt bei Eltern mit Kindern zwischen 12 und 16 leider für viel Verunsicherung. Wir brauchen da mehr Klarheit”, so die Regierungschefin. Sie fordert, dass der Bund dabei auch auf Daten aus anderen Ländern zurückgreifen soll, in denen Kinder schon konsequenter geimpft wurden und in denen auch die Delta-Mutation schon weiter verbreitet ist.

Rückendeckung bekommt sie dabei von Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Uni Rostock und der Corona-Experte in MV: Die größten Steigerungen bei den Fall-Zahlen gäbe es bei Jugendlichen. Die würden nach eineinhalb Jahren mit vielen Einschränkungen wieder vermehrt Kontakte suchen. „Deshalb brauchen wir aber einen Diskurs darüber, wie wir mit dieser Altersgruppe und Impfungen umgehen“, so Reisinger. „Eine hohe Impfrate bei Jugendlichen hilft uns natürlich in den Schulen.“

Inzidenz hat ausgedient

Während das Robert-Koch-Institut an der Inzidenz als Bewertungsmaßstab für die Lage festhalten will, versuchen Schwesig und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ihre Amtskollegen von einem neuen Warnwert zu überzeugen. Schwesig: „In MV haben wir das mit der neuen Corona-Ampel bereits Anfang des Sommers eingeführt. Unsere Corona-Ampel berücksichtigt neben den aktuellen Corona-Zahlen auch die Auslastung der Krankenhäuser und insbesondere der Intensivstationen. Eine solche Corona-Ampel könnte ich mir für ganz Deutschland vorstellen.“

Reisinger sagt dazu: „Die Inzidenz allein reicht nicht aus, um die Situation zu beurteilen. Aus meiner Sicht ist der wichtigste Wert in den kommenden Monaten die Auslastung der Intensivstationen.“

Experte bleibt gelassen

Der Rostocker Experte sagt auch: „Die Inzidenzen werden auch bei uns noch etwas steigen. Aber nicht in dem Maße, wie wir es in England oder Portugal gesehen haben. Wir sind beim Impfen schon weiter als diese Länder beim neuerlichen Anstieg der Fallzahlen waren.“ Und außerdem: In MV seien die Menschen weiterhin sehr diszipliniert – zum Beispiel, was das Tragen von Masken und das Einhalten von Abständen angehe, so Reisinger. Für den Herbst sei er deshalb optimistisch.

Von Andreas Meyer