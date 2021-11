Corona-Zahlen in MV steigen: Glawe will Impfkapazitäten wieder hochfahren

Schwerin

Angesichts steigender Corona-Inzidenzen plädiert Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) für eine Erweiterung der Impfkapazitäten. „Die Impfmöglichkeiten müssen wieder hochgefahren werden, um breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen“, sagte Glawe. Das Land habe sich eine Rückholaktion für die Reaktivierung der Impfzentren vorbehalten. Auf dieser Grundlage könnten im konkreten Bedarfsfall die vormaligen Impfzentren erneut wieder geöffnet werden. 

Landeskabinett berät über Erweiterung

Das Landeskabinett wird sich heute damit befassen, wie die Impfkapazitäten erweitert werden können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag die Länder aufgefordert, ihre Impfzentren wieder hochzufahren. „Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September im Standby bereithalten, nun wieder startbereit machen“, so Spahn. Sein Vorstoß stieß aber in mehreren Bundesländern auf Skepsis.

65 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft

Die zwölf Impfzentren in MV und diverse Außenstellen wurden Ende September flächendeckend geschlossen und in den Kreisen sowie in Rostock und Schwerin durch je einen Impfstützpunkt ersetzt. Über die Stützpunkte werden derzeit die regionalen Impfaktivitäten wie der Einsatz der mobilen Teams koordiniert. Landesweit sind aktuell 65,1 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Nach Angaben von Glawe steht MV mit der Booster-Impfkampagne noch am Anfang. Sie nehme aber inzwischen deutlich an Geschwindigkeit zu. Mobile Teams unterstützten die niedergelassenen Ärzte bei Impfungen in Alten- und Pflegeheimen.

Von Martina Rathke