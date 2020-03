Auf diese Nachricht warten viele Bürger und Unternehmen in MV sehnsüchtig: Entwickelt sich die Zahl der Corona-Fälle weiter wie zuletzt, könnten bereits Ende nächster Woche erste Einschränkungen aufgehoben werden. Das jedenfalls sagen Experten der beiden Uni-Kliniken im Land. Entscheidend seien die nächsten Tage.

Uni-Mediziner optimistisch - Corona-Zahlen in MV steigen nur leicht: Erste Lockerungen noch vor Ostern?

