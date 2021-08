Corona-Zahlen in MV vom Sonntag: Auslastung der Intensivstationen steigt leicht

Rostock

Das sind die Corona-Zahlen in MV vom Sonntag, 22. August: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtet von 42 neu gemeldeten Infektionen. Die Landes-Inzidenz stieg im Vergleich zur Vorwoche (25,1) auf 30,5, was aber eine Verbesserung zu dem Wert gestern bedeutet, da lag er bei 31,2. Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten beträgt aktuell 0,6 (Vorwoche 0,6), die Auslastung der Intensivstationen 1,6 Prozent (Vorwoche 1 %).

Risikostufen in MV: Auslastung der Intensivstationen steigt

Mecklenburg-Vorpommern steht insgesamt weiter auf Grün, was die risikogewichtete Einstufung angeht, allerdings sind die Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie die Landeshauptstadt Schwerin gelb. Die Hansestadt Rostock trägt die Farbe Orange. Das hängt mit der leichten Verschlechterung der Auslastungen der Intensivstationen in diesen Gebieten zusammen. Gestern schrammten bei diesem Kriterium Rostock und der Landkreis Rostock an der Farbe gelb noch vorbei. Betrachtet man MV insgesamt, bleibt die Auslastung der Intensivbetten aber bei einem prozentualen Wert von 1,6.

Inzidenz in Vorpommern-Greifswald sinkt um acht Punkte

Bei den Inzidenz-Zahlen gibt es im Vergleich zum Vortag wenig Bewegung. Das gilt für alle Kreise außer der Hansestadt Rostock und Vorpommern-Greifswald. In Rostock stieg die Inzidenz um 4,8 auf 63,6, in Vorpommern-Greifswald sank sie um 8,4 auf 30,6.

Keinen weiteren Todesfall aufgrund von Corona

Es gibt seit gestern keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Allerdings liegen weiterhin 21 Menschen im Krankenhaus, davon wie am Vortag neun auf der Intensivstation. Am Sonntag, 15. August, lagen 20 Menschen im Krankenhaus, davon zwei auf der Intensivstation.

