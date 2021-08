Corona-Zahlen vom Donnerstag: 3 Landkreise in MV mit sinkender Inzidenz

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit Mittwoch, 18. August, 83 neue gemeldete Corona-Infektionsfälle. Das sind neun weniger als am Vortag gemeldet wurden. Zwar steigt die Landes-Inzidenz leicht auf 31,8 an, sie sank allerdings in drei Landkreisen.

3 Landkreise mit sinkender Corona-Inzidenz

In Ludwigslust-Parchim sank die Inzidenz um 6,2 auf 34,9. Dort gibt es aktuell 74 gemeldete Corona-Fälle. Im Landkreis Rostock gibt es derzeit 51 Fälle, die Inzidenz fiel um 1,4 auf 23,6. In Schwerin liegt die Inzidenz nun bei 51,2, fiel damit um 3,2, was sich in 49 Corona-Fällen niederschlägt.

Den höchsten Anstieg in der Inzidenz muss Nordwestmecklenburg verzeichnen, dort stieg sie um 6,4 Punkte auf 28.

Die Hansestadt Rostock und die Landeshauptstadt Schwerin liegen mit ihren Inzidenzwerten nach wie vor im roten Bereich. Betrachtet man allerdings die Stufenkarte nach risikogewichteten Kriterien, bei der neben der reinen Inzidenz auch die Auslastung der Intensivstationen und die Inzidenz derjenigen, die wegen Corona in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, berücksichtigt werden, befinden sich beide Städte noch im orangenen Bereich.

MV weiterhin Grün, was die Corona-Einstufung angeht

Ganz MV erhält laut mit den neuen Risikobewertungen die Farbe Grün: Die Auslastung der Intensivstationen liegt aktuell bei 1,4 %, die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten bei 0,6.

In konkreten Fällen bedeutet das: Derzeit liegen 22 Menschen (einer mehr als gestern) mit einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus, davon sieben (erneut einer mehr als am 18. August) auf der Intensivstation. Es gibt keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona zu beklagen.

Von OZ