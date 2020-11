Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mittwochnachmittag 136 positive Corona-Tests registriert worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Donnerstag mitteilte, wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen 39 Fälle gezählt. Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald gab es vergleichsweise viele Neuinfektionen (24).

Die übrigen Fälle verteilen sich die Landkreise Ludwigslust-Parchim (17) und Nordwestmecklenburg (17), die Hansestadt Rostock (12), Schwerin (11) sowie die Landkreise Rostock (8) und Mecklenburgische Seenplatte (8).

Die 7-Tages-Inizidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) steigt im Landkreis Vorpommern-Rügen auf 90,8 – so hoch war er bisher in keiner anderen Region im Land. Auch Vorpommern-Greifwald und Schwerin sind weitere Risikogebiete (rote Corona-Ampel). Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wechselt die vierstufige Corona-Ampel von rot auf orange.

Insgesamt haben sich bisher in MV 3443 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge sind davon bereits 1999 Personen wieder genesen – 82 mehr als am Vortag. Sieben Corona-Infizierte sind neu ins Krankenhaus eingeliefert worden, davon einer auf einer Intensivstation (gesamt 278 beziehungsweise 37). Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen beträgt unverändert 24.

Von OZ