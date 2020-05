Corona-Zahlen vom Sonntag: Weitere Infektion in Rostock bestätigt

Schwerin/Rostock

Weitere Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern: Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGus) am Sonntag bekannt gab, sind seit Samstag zwei Personen aus Rostock und dem Landkreis Nordwestmecklenburg nachweislich an Covid-19 erkrankt. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Land auf 751.

Einen Fall aus Schwerin, der am Sonnabend vermeldet wurde, hat die Behörde unterdessen wieder aus der Statistik gelöscht. Es habe dazu ein Labornachweis gefehlt.

In der Stadt Rostock und dem Landkreis Rostock sind in den vergangenen sieben Tagen 13 Infektionen bekannt geworden. Die Region bildet damit aktuell den Schwerpunkt des Corona-Geschehens in MV. Gar keine neuen Fälle gab es in dieser Woche in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen.

Von den 751 erkrankten Personen sind nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts 691 wieder genesen. 110 mussten oder müssen in einem Krankenhaus behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Insgesamt gab es bislang 20 Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Robert Berlin