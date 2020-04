Corona-Zahlen vom Sonntag: Weitere Infektionen in Vorpommern-Greifswald

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag im Vergleich zum Vortag zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Nachmittag mitteilte, haben sich zwei Personen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald angesteckt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Land auf 651.

Von den aktuell Erkrankten müssen 91 im Krankenhaus behandelt werden, 16 davon auf einer Intensivstation. 15 Personen mit nachgewiesener Covid-19-Erkrankung sind bisher gestorben. Bei diesen drei Kriterien gab es im Vergleich zu Samstag keine Veränderung. Nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind von den 651 Infizierten bisher bereits 459 (+ 2) wieder genesen.

Meiste Fälle in Vorpommern-Greifswald – aber Schwerin mit höchster Quote

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist mit nun 120 Fällen die meisten in MV auf. Gemessen an der Anzahl der Einwohner gibt es in Schwerin die meisten Corona-Infektionen (90 Fälle je 100.000 Einwohner). Die geringste Quote (25) und auch die wenigsten Fälle (54) hat bisher der Landkreis Rostock.

Mit durchschnittlich 40 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner bleibt MV das mit Abstand am wenigsten betroffene Bundesland. Die Quote liegt deutschlandweit bei 170 Fällen. In Bayern, dem am stärksten betroffenen Bundesland, sind es 291 Fälle. Insgesamt sind in Deutschland bisher 139.897 Corona-Infektionen und 4294 Todesfälle bestätigt worden.

Am Sonnabend hatte das Landesgesundheitsamt fünf neue Infektionen und einen Todesfall vermeldet.

Von Robert Berlin