Rostock

Am Silvestertag des Jahres 2021 meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales 650 neue Coronafälle und damit über 200 weniger als am Vortag. Die Auslastung der Intensivstationen liegt bei 90 Prozent, die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg um 8,1 auf 261,9.

Was die neu gemeldeten Fälle angeht, warnte der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali bereits davor, dass er positive Trends möglicherweise durch weniger Testungen über die Feiertage verfälscht werde.

Zwei weitere Todesfälle an oder mit Corona

Aus dem Landkreis Rostock und aus Ludwigslust-Parchim wurde jeweils ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1476 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Hospitalisierungsrate landesweit weiter unter 9

Die Alltags-Regeln werden durch die Hospitalisierungsrate bestimmt, sie liegt am Freitag den vierten Tag in Folge mit 8,4 (Donnerstag 8,6) unter 9. Nach fünf Tagen dürften am Dienstag geschlossene Freizeit- und Kultureinrichtungen landesweit wieder öffnen – zumindest in den Landkreisen und kreisfreien Städten, die nicht für sich genommen als rot eingestuft sind. Aktuell wären das Ludwigslust-Parchim und Schwerin (beide gelb) und Nordwestmecklenburg (orange).

Die neuen Corona-Fälle in MV

Die 650 neu gemeldeten Corona-Fälle verteilen sich auf alle Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten – 140 und 138 – werden aus Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen gemeldet, aus dem Landkreis Rostock kommen 114 neue Fälle. Ludwigslust-Parchim meldet 71 neue Infektionen, Nordwestmecklenburg 65, Rostock 55, die Mecklenburgische Seenplatte 36 und Schwerin 31.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 31.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 261,9

261,9 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,4

8,4 ITS-Auslastung: 90 %

90 % Vollständig geimpft: 69,5 % (Stand: 30.12.2021)

69,5 % (Stand: 30.12.2021) Einmal geimpft: 72,1 % (Stand: 30.12.2021)

72,1 % (Stand: 30.12.2021) Geboostert: 34,5 % (Stand: 30.12.2021)

34,5 % (Stand: 30.12.2021) Neue Fälle: 650

650 Derzeit infiziert: rund 10 068 (-264)

rund 10 068 (-264) Im Krankenhaus: 304 (-9)

304 (-9) Auf einer Intensivstation: 90 (-3)

90 (-3) An oder mit Corona verstorben: 1476 (+2)

Die Werte der einzelnen Landkreise / kreisfreien Städte

Bleiben wir bei der Hospitalisierungsrate: Die ist in Nordwestmecklenburg mit 3,8 (- 0,6 zum Vortag) derzeit am geringsten, dann folgen Rostock mit 4,3 (keine Veränderung), Ludwigslust-Parchim mit 4,7 (- 1,4), Schwerin mit 5,2 (- 1,1), Vorpommern-Rügen mit 7,1 (- 1,3) und der Landkreis Rostock mit 9,7 (- 0,9). Im zweistelligen Bereich befinden sich derzeit Vorpommern-Greifswald mit 13,1 (- 1,3) und die Mecklenburgische Seenplatte mit 14,3 (- 1,6).

Die Auslastung der Intensivstationen ist an der Mecklenburgischen Seenplatte ebenfalls besonders hoch und beträgt hier 160 Prozent. In der Hansestadt und dem Landkreis Rostock liegt sie bei 122 Prozent, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald folgen mit 97 Prozent, dann kommen Schwerin, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim mit 38 Prozent.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 31.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: Ganz MV: geschlossen

Ganz MV: geschlossen Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Schwimmbäder: Ganz MV: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

Ganz MV: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: Ganz MV: geschlossen

Ganz MV: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: 3 Personen aus zwei Haushalten) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

MV-weit müssen derzeit 90 Patienten – drei weniger als am Vortag – intensivmedizinisch behandelt werden. Im Krankenhaus liegen 304 (- 9) Menschen mit einer Corona-Infektion.

7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt in sechs Landkreisen

In sechs der acht Landkreisen stieg die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen: In Schwerin liegt sie bei 150,6 (+ 10,4), im Landkreis Rostock bei 258,9 (+ 12,4), in Vorpommern-Rügen bei 265,8 (+ 32,9), in Nordwestmecklenburg bei 225,4 (+ 9,5), in Vorpommern-Greifswald bei 333,8 (+ 3) und in Ludwigslust-Parchim bei 189,3 (+ 8). Sie sank lediglich in der Hansestadt Rostock um 7,6 auf 261,2 und der Mecklenburgischen Seenplatte um 1,6 auf 318,9.

Von OZ