Corona-Zahlen von Samstag in MV: Wieder keine neuen Infektionen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag zum wiederholten Mal keine neuen Corona-Infektionen festgestellt worden. Auch am Freitag waren bereits keine neuen Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock wurden (Stand 23.5. 2020, 15.00) im Land 759 Menschen positiv auf das Covid-19-Virus getestet.

Damit wurden zum vierten Mal seit Beginn der Pandemie an einem Tag keine Neuinfektionen festgestellt.

Die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner liegt in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen bei 47, die bundesweit niedrigste. Der deutsche Schnitt liegt bei 214, Bayern als das am schwersten betroffene Bundesland weist eine Rate von 352 Infizierten pro 100 000 Einwohner auf.

20 Sterbefälle bisher

112 Personen mussten oder müssen derzeit im Land wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Insgesamt gab es bislang 20 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Ein Schema des Robert Koch-Instituts soll Schätzungen zur Zahl der genesenen Personen ermöglichen. Danach sind 705 der positiv getesteten Menschen in MV von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

