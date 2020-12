Rostock/Bansin

Nach einem Corona-Test entspannt zur Familienfeier? Kurz vor Weihnachten nimmt der Andrang auf die Corona-Testzentren in MV stark zu. „Wir registrieren, dass sich auch vermehrt Privatpersonen testen lassen, um sicher in festliche Zusammentreffen mit ihren Angehörigen zu gehen“, sagt Rolf-Seelige-Steinhoff, der als Hotelier auf Usedom ein privates Testzentrum betreibt.

Dort in Bansin erschienen am Montag allein 100 Testwillige. An normalen Tagen Anfang Dezember seien es nur etwa 30 Menschen gewesen. „Wegen der großen Nachfrage öffnen wir nun auch Heiligabend noch zusätzlich“, sagt Seelige-Steinhoff. Er biete sowohl Antigen-Schnelltests an, deren Ergebnis nach 20 Minuten vorliege, als auch PCR-Tests, wo die Frist bis zum Resultat 24 Stunden betrage.

Ärzte warnen vor Corona-Tests als „Blanko-Vollmacht“ für Weihnachten

Auch andere Zentren spüren die höhere Nachfrage: Bei Centogene in Rostock bildeten sich am Montag lange Schlangen vor dem Unternehmenssitz an der Warnow. „Der Andrang ist zuletzt enorm gestiegen. Die Familienfeiern sind der Grund“, bestätigt eine Unternehmenssprecherin. Bei Centogene, in Bansin oder auch im IMD-Labor Greifswald, kann man sich ohne Überweisung vom Hausarzt oder Symptome testen lassen.

Ärzte warnen allerdings davor, die Tests kurz vor Weihnachten als Blanko-Vollmacht zu verstehen, um vollkommen sicher in Familienfeiern zu gehen: Restrisiken blieben sowohl bei den Antigen-Schnelltests als auch bei den als noch sicherer geltenden PCR-Tests, betont Prof. Dr. Dr. Andreas Pobielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Uni-Klinik in Rostock.

Pobielski erläutert: „Sie können sich ja auch in der Zeit zwischen dem Test und dem Besuch bei Verwandten infizieren. Und auch wenn Sie sich zum Zeitpunkt des Tests gerade erst infiziert hatten, kann die Viren-Anzahl noch zu gering für einen Nachweis gewesen sein“, so der Fachmann für Corona-Tests.

Insbesondere PCR-Tests würden aber helfen, Risiken deutlich zu reduzieren. Bei den Schnelltests warnen Experten vor einer Fehleranfälligkeit – je nach Qualität – von zwei bis 20 Prozent.

Corona-Tests können grundsätzlich nicht von Privatpersonen in Apotheken gekauft werden. Allerdings gibt es Firmen, die sie vertreiben – so zum Beispiel der Rügener Unternehmer Ulf Dohrmann. Er habe 800 000 Antigen-Schnelltests auf Lager und könne innerhalb eines Tages liefern: „Grundsätzlich aber nur an Altenheime und größere Betriebe“, sagt Dohrmann. Er weist zudem darauf hin, dass auch die Schnelltests nur von Fachpersonal oder eingewiesenen Personen vorgenommen werden sollten.

Die Bezirksregierung Köln hat vor zwei bundesweit illegal in den Handel gelangten Corona-Schnelltests gewarnt. Sie könnten, wenn sie nicht von Fachkräften angewendet würden, „katastrophale Infektionsfolgen“ haben. Wie die Behörde mitteilte, sind solche Schnelltests unter anderem an Tankstellen, in Supermärkten, Tierarztpraxen, Brauereien und vielen anderen Stellen illegal in den Verkehr gebracht worden. Die Bezirksregierung warnte vor vermeintlicher Sicherheit durch falsche negative Tests beim unsachgemäßen Gebrauch durch Laien – gerade vor den anstehenden Feiertagen. Auch eine Verletzungsgefahr sei nicht auszuschließen. Die Tests sind den Angaben zufolge von einem Unternehmen aus NRW in Umlauf gebracht worden und somit für Privatkunden auch ohne Fachkenntnisse frei käuflich. Betroffen seien die Produkte „ Covid-19 Ag Test“ des Herstellers nal von minden GmbH und „blnk Novel Coronavirus ( SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)“ des Herstellers Hangzhou Realy Tech Co. Die Bezirksregierung warnt ungeschulte Privatperson eindringlich vor dem Kauf und der selbstständigen Anwendung des Schnelltests.

100-prozentige Garantien gäbe mit den Tests nicht, betont auch der Usedomer Testzentrumschef Seelige-Steinhoff. Sie seien aber schon ein Beitrag zu mehr Sicherheit, schätzt er ein. Bis Heiligabend haben etliche Zentren im Land noch geöffnet. Über die Weihnachtsfeiertage sind die Zeiten für die Tests verkürzt und die Kapazitäten begrenzt.

Von Alexander Loew und Andreas Meyer