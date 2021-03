Rostock

Innerhalb eines Tages sind in Mecklenburg-Vorpommern 254 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das sind 49 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Dienstag (Stand: 17 Uhr) mitteilte

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag am Dienstag landesweit bei 64,7. Sie fällt damit leicht um 1,2, ist aber weiter deutlich vom angestrebten Ziel 35 entfernt.

Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 115 die höchste und der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 24 die niedrigste Inzidenz in MV auf. Positiv: In Vorpommern-Greifswald ging der Wert am Dienstag um 12,3 zurück. Neben Vorpommern-Rügen liegt noch die Hansestadt Rostock sowie jetzt auch die Mecklenburgische Seenplatte unter einer Inzidenz von 50. An der Seenplatte fiel der Inzidenz-Wert deutlich (-14). Ludwigslust-Parchim und Schwerin hingegen legen bei der Inzidenz kräftig zu.

Die meisten Neuansteckungen wurden am Dienstag aus den Kreisen Ludwigslust-Parchim (59), Rostock (55), Vorpommern-Greifswald (42) und Nordwestmecklenburg (31) gemeldet. In Schwerin gab es 23 neue Infektionen, an der Seenplatte 17, in Vorpommern-Rügen 16 und in der Hansestadt Rostock elf.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Dienstag um sieben auf 752. Die Gestorbenen stammten aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald sowie Schwerin (2), eine Person kam aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Derzeit gelten 2282 Menschen in MV als infiziert. Das sind 81 mehr als am Montag. Dem Lagus zufolge mussten am Dienstag 262 Personen von ihnen stationär behandelt werden (+13), 48 von ihnen auf Intensivstationen (+6). Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 24 863 Fälle im Nordosten nachgewiesen.

Eine erste Corona-Impfung haben in Mecklenburg-Vorpommern laut Lagus-Zahlen bis einschließlich Montag rund 81 006 Menschen und damit 5,04 Prozent der Bevölkerung erhalten. Die erforderliche zweite Impfung bekamen 49 942 Personen, etwa ein Drittel davon Bewohner von Altenheimen.

Von OZ