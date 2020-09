Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Dienstag elf neue Corona-Fälle in MV gemeldet. Sechs betroffene Personen stammen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim, drei aus Nordwestmecklenburg. Jeweils eine Neu-Infektion wurden an der Mecklenburgischen Seenplatte und aus der Landeshauptstadt Schwerin gemeldet. Insgesamt wurden seit März jetzt 1133 Personen in MV positiv auf Corona getestet.

Allein in den letzten sieben Tagen hat es 59 Neu-Infektionen gegeben, die meisten davon wurden in Rostock festgestellt (29) gefolgt vom Kreis Ludwigslust-Parchim (11). Alle Regionen in MV waren betroffen.

139 Personen mussten/müssen im Krankenhaus behandelt werden, 23 von ihnen auf einer Intensivstation. Bislang sind in MV 20 Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Schätzungen zufolge gelten 1028 Patienten wieder als genesen.

Von OZ