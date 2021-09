Rostock

Alles auf grün: Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat mit diesem Donnerstag sein Corona-Ampelsystem umgestellt. Ab sofort ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung entscheidend – also die Anzahl der Menschen, die aufgrund einer Infektion mit Sars-Cov-2 in einer Klinik behandelt werden müssen. Laut dem Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) liegt der Wert für MV am Donnerstag bei 1,1 Fällen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Er ist damit um 0,1 gegenüber Mittwoch gestiegen, steht aber wie zuvor auf Grün, also in der Warnstufe 1.

Bislang war die Anzahl der Infektionen mit Corona das Hauptkriterium, die Hospitalisierungsrate und die Auslastung auf den Intensivstationen waren Nebenkriterien, die mit in die Gesamtbewertung einflossen. Nun spielt die bloße Zahl der Ansteckungen nur noch eine untergeordnete Rolle in der Bewertung der Lage. Sie ist ein Nebenkriterium, ebenso wie die ITS-Auslastung. Die Nebenkriterien können zu einer Hoch- oder Abstufung führen.

Schwerin hat mit Abstand höchsten Wert bei Hospitalisierung

Die Hospitalisierungs-Inzidenz variiert innerhalb von MV stark. Während Kreise wie Vorpommern-Rügen oder Ludwiglust-Parchim deutlich unter dem Wert eins liegen, beträgt die Inzidenz in Schwerin 5,2. Bis zur Marke von acht befinden sich die Kreise und kreisfreien Städte in der Warnstufe 1 (kontrollierte Situation). Überschreitet eine Region den Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen, sind verschärfte Corona-Regeln möglich.

Laut dem Lagus-Bericht haben sich 79 weitere Menschen im Land mit Corona infiziert. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche (114). Besonders viele Fälle gab es in den Kreisen Vorpommern-Rügen (18) und Vorpommern-Greifswald (17). Neue Todesopfer im Zusammenhang mit Corona sind nicht bekannt geworden. Die Infektions-Inzidenz beträgt landesweit jetzt 33,6 und ist damit gegenüber dem Vortag um 2,6 gesunken. Eklatant sind weiter die Unterscheide zwischen Geimpften und Ungeimpften – einer Inzidenz von 9,3 bei vollständig Immunisierten steht ein Wert von 69,9 bei Nicht-Geschützten gegenüber.

