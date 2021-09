Rostock

Erstmals seit zehn Tagen sind in Mecklenburg-Vorpommern wieder mehr Corona-Fälle registriert worden als am Vergleichstag der Vorwoche. 125 Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) an diesem Freitag gemeldet – 52 Fälle mehr als am vergangenen Freitag.

Die meisten Neuansteckungen (26) wurden am Freitag erneut im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Damit hat die Region nun als einzige in ganz MV den Status gelb auf der Stufenkarte nach risikogewichteten Kriterien – die Farbe steht für „niedriges Infektionsgeschehen“. In allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten bleibt die Ampel auf grün (kontrollierte Situation).

Vorpommern-Greifswald hat mit einem Wert von 56,4 (+6,4) – auch die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in MV. Dahinter folgen Vorpommern-Rügen (Inzidenz 37,7/+6,2) mit 24 neuen Fällen, Ludwigslust-Parchim (31,2/+5,7) mit 20 neuen Fällen und der Landkreis Rostock (30,9/+6,9) mit 23 Neuansteckungen.

Mecklenburgische Seenplatte ist am besten dran

Die besten Zahlen haben weiterhin der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit einer Inzidenz von 16,3 (+1,2/ 9 neue Fälle) und die Hansestadt Rostock mit dem Wert 20,1 (+1,4) und 14 Neuansteckungen. Nordwestmecklenburg (Inzidenz 23,4/-7,0) meldet nur fünf neue Fälle und liegt damit wie Schwerin im Mittelfeld dieser Tabelle. Die Landeshauptstadt verzeichnet auch nur vier Neuansteckungen und hat eine Inzidenz von 22,0 (+1,1). In Nordwestmecklenburg fällt wegen seit Tagen sinkender Werte nun die erweiterte Testpflicht für Ungeimpfte weg.

Landesweite Inzidenz steigt auf 30,6

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen steigt im Vergleich zu Donnerstag spürbar. Sie beträgt nun 30,6 (3,2). Die Inzidenz der Hospitalisierten bleibt allerdings gleich – bei einem Wert von 0,6. Nur noch 28 Corona-Infizierte (-2) befinden sich in MV aktuell im Krankenhaus. Weiterhin müssen 13 Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden. Die Auslastung auf den Intensivstationen bleibt auf niedrigem Niveau – und beträgt wie am Donnerstag 2,3 Prozent.

62,2 Prozent der Bevölkerung in MV vollständig geimpft

959 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert – 17 mehr als einen Tag zuvor. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie hat das Lagus nicht gemeldet. Die Zahl der Menschen im Land, die mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben sind, bleibt bei 1198.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,3 Prozent der Einwohner des Landes. 62,2 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Corona-Impfschutz. Mecklenburg-Vorpommern rangiert damit im Mittelfeld aller Bundesländer.

Von OZ/al