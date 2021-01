Rostock

Den zweiten Tag in Folge sind in Mecklenburg-Vorpommern fast 500 neue Corona-Infektionen registriert worden. Am Mittwoch meldete das Lagus (Landesamt für Gesundheit und Soziales) 481 Fälle binnen 24 Stunden. Am Dienstag waren es 489 – der bisher höchste jemals übermittelte Wert.

Auch die Zahl der Toten steigt stark an: Allein sechs Personen starben im Landkreis Vorpommern-Rügen im Zusammenhang mit Covid-19, vier im Landkreis Rostock, je zwei in Rostock und Schwerin sowie eine im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Damit sind jetzt seit Beginn der Pandemie 215 Menschen in MV an oder mit dem Virus gestorben.

Erstmals überschreitet Mecklenburg-Vorpommern damit den Wert von 100 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Diese sogenannte 7-Tages-Inzidenz klettert um 7 auf 103,3. Auch in mehreren Regionen steigen die Inzidenzen: Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegt jetzt bei 198,8 und damit nur noch knapp unter der 200er-Marke. Ab diesem Wert drohen ab Montag, 11. Januar, empfindliche Ausgangsbeschränkungen für die Bürger. Diese dürfen sich dann nur noch mit triftigen Gründen weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Mehr dazu hier: Nicht weiter als 15 Kilometer: Auch in MV drohen Bewegungseinschränkungen

Lesen Sie auch: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Auch die meisten Fälle vom Mittwoch werden dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zugeordnet (162). Ebenfalls hohe Zahlen wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim (87) und dem Landkreis Rostock (82) erfasst. Das Lagus wies für den Landkreis Rostock am Dienstag 50 Fälle aus, der Landkreis selbst meldete jedoch am Mittwoch noch 42 Infektionen für den Dienstag nach. Diese werden jetzt im Lagus-Bericht am Mittwoch aufgeführt.

Mehr dazu: Diese Folgen haben die hohen Infektionszahlen im Landkreis Rostock

Die übrigen Corona-Neuinfektionen verteilen sich auf den Landkreis Vorpommern-Rügen (42), Vorpommern-Greifswald (35), die Hansestadt Rostock (33) und Schwerin sowie den Landkreis Nordwestmecklenburg (je 20).

Die Zahl der aktuell infizierten Personen im Land steigt damit um 177 auf 3047. 315 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden (+3), 87 auf einer Intensivstation (-2). Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie im März 13.710 Menschen im Land positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden.

Am Dienstag wurde die bundesweite Verlängerung des Lockdowns beschlossen und einige Regeln verschärft. Was die Maßnahmen bedeuten und wo MV einen Sonderweg geht, lesen Sie hier: Corona-Lockdown in MV: Diese neuen Regeln sollten Sie kennen

