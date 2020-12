Rostock

Das Corona-Virus verbreitet sich weiter rasant in Mecklenburg-Vorpommern: Am Mittwochnachmittag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 317 neue Infektionen innerhalb eines Tages. Das sind nur fünf weniger als der Rekordwert vom Vortag.

Angesteckt haben sich Menschen in allen Regionen des Landes. Die meisten Fälle verzeichnen die Landkreise Ludwigslust-Parchim (67), Mecklenburgische Seenplatte (62), Vorpommern-Greifswald (57) und der Landkreis Rostock (47). Zudem wurden in Vorpommern-Rügen 27 und Nordwestmeckenburg 21 Neuinfektionen registriert, in der Landeshauptstadt Schwerin waren es ebenfalls 27. Neun neue Fälle meldet die Hansestadt Rostock.

Sieben Corona-Tage binnen 24 Stunden in MV

Besorgniserregend: Weitere sieben Menschen mit einer nachgewiesenen Infektion sind seit Dienstag gestorben. Drei von ihnen stammen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, je eine Person kommt aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern auf 109.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) im Land klettert auf von 95,1 auf 97,3. Derzeit hat MV nur noch den drittgeringsten Wert deutschlandweit: In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gab es zuletzt weniger neue Infektionen. Monatelang hatte Mecklenburg-Vorpommern die geringste Aktivität bei der Ausbreitung.

Inzidenz in fünf Regionen von MV über 100

Am höchsten ist sie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die Stadt Rostock hat bundesweit derzeit die geringste Inzidenz. Mehr dazu hier: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Auch die Zahl der Menschen im Land, die gerade infiziert sind, steigt. Derzeit sind das Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zufolge 2643 Personen. Seit Dienstag stieg der Wert um 201. Jeder 14. Infizierte muss ins Krankenhaus. Aktuell sind das 180 Personen in MV (+3), 47 von ihnen haben einen so schweren Verlauf, dass eine Behandlung auf der Intensivstation nötig ist (+9).

