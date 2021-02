Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag 73 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind 17 Fälle mehr als vor einer Woche. Gleichzeitig gab es im Zusammenhang mit einer Coronainfektion 14 neue Todesfälle. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag bekannt.

Der Großteil der neuen Fälle wird dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zugeordnet. 55 Neuinfektionen gab es in der Region, die seit Längerem als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche) steigt hier entgegen dem Landestrend um 5,5 auf jetzt 163,8. Der Landkreis müsste mehrere Tage unter dem Wert von 150 liegen, damit Lockerungen bei Schule, Kita oder der Wirtschaft möglich sind.

Für alle anderen Regionen des Landes wurden weniger als sieben neue Infektionen gezählt. Die Inzidenzen fallen hier oder bleiben annähernd gleich. Im Landkreis Rostock sinkt der Wert um 3,7 auf 39,9, in Nordwestmecklenburg um 2,5 auf 74,4. Die Landesinzidenz stagniert seit Tagen bei einem Wert von rund 67.

Todesfälle in mehreren Regionen von MV

Die Todesfälle verteilen sich auf mehrere Regionen: Vier der gestorbenen Menschen stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, je drei von der Mecklenburgischen Seenplatte und aus Schwerin, zwei aus Vorpommern-Rügen und je eine Person aus den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Die Gesamtzahl der Todesopfer erhöht sich dadurch auf 706. Seit Mitte Januar war die Inzidenz bei der Gruppe der Über-80-Jährigen gesunken, inzwischen steigt sie wieder. Diese Altersgruppe gilt bei einer Infektion als besonders gefährdet, die Sterblichkeitsrate ist hier am höchsten.

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind aktuell in MV 2174 Menschen mit Corona infiziert, das sind 44 weniger als am Vortag. 293 müssen im Krankenhaus behandelt werden (-4), 49 davon auf einer Intensivstation (ITS) (+1).

Von OZ