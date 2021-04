Rostock

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern bleibt am Sonntag angespannt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Nachmittag 190 neue Infektionen mit dem Virus, das sind zwölf mehr als am vorherigen Sonntag. Die Zahl der Ansteckungen in der aktuellen Woche betragen damit 2416 – ein trauriger Rekord. Noch nie hat es so viele Fälle binnen sieben Tagen in MV gegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land steigt um 3,3 auf 150,2. Besonders in zwei Kreisen gab es große Veränderungen: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald registrierte 77 Infektionen, die Inzidenz hier klettert um 18,7 auf 212,2. Das ist der höchste Wert in MV.

Auch in Vorpommern-Rügen nehmen die Ansteckungen zu. Vor wenigen Wochen hatte der Landkreis noch weniger als 50 Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, jetzt liegt er bei 110,4 (+9,4). Die Region meldete am Sonntag 34 Infektionen.

Keine Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg?

Einzig der Landkreis Nordwestmecklenburg hat derzeit eine Inzidenz unter 100. Das Lagus meldet hier 97,3 – für Sonntag sind keine weiteren Infektionen aufgeführt. Es ist unklar, ob es sich hier um einen Übertragungsfehler handelt.

Die weiteren Ansteckungen verteilen sich wie folgt: Mecklenburgische Seenplatte 37, Rostock 25, Landkreis Rostock elf, Ludwigslust-Parchim vier und Schwerin zwei. Diese Kreise und kreisfreien Städte bewegen sich bei der Inzidenz zwischen 127 und 177.

Todesfall in der Mecklenburgischen Seenplatte

Den einzigen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gab es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Die Zahl der Opfer seit Pandemiebeginn beträgt in MV jetzt 927.

Den Angaben zufolge sind in Mecklenburg-Vorpommern derzeit 4320 Menschen infiziert, 30 weniger als am Samstag. 272 (-12) von ihnen müssen in einer Klinik behandelt werden, 72 (+1) davon mit einem so schweren Verlauf, dass sie auf einer Intensivstation liegen.

Von OZ