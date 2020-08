Schule in MV - Corona an Gymnasium in Ludwigslust: Jetzt wird weiter getestet

Das Ludwigsluster Gymnasium bleibt wegen Corona-infizierter Lehrer vorerst bis Mittwoch geschlossen. Ob es danach regulär mit dem Unterricht weitergeht, hängt wohl auch von den Ergebnissen weiterer Tests ab. Auch in Rostock wurden jetzt Schüler positiv getestet.