Corona an Schulen in MV: Was Oldenburg bei OZ live zum Homeschooling sagte

Schwerin

Die Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern ist besorgniserregend. Die Fallzahlen steigen rapide. Auch Kinder und Jugendliche infizieren sich immer öfter mit dem Coronavirus. Doch was bedeutet das für die Bildungseinrichtungen im Land? Müssen diese bald wieder geschlossen werden?

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat darauf eine klare Antwort: „Nein, wir sind zusammen mit allen Landräten und den beiden Oberbürgermeistern übereingekommen alles dafür zu tun, dass die Schulen und Kindertagesstätten geöffnet bleiben.“

Gleichzeitig betont sie im Interview bei OZ live, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig, sondern anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen und in Abstimmung mit Experten getroffen wurde. „Die Schulen sind nicht der große Umschlagplatz für Infektionen“, betont Oldenburg.

Größerer Schutz durch mehr Tests

Damit das so bleibt, werden die Heranwachsenden seit geraumer Zeit zwei Mal wöchentlich getestet. Zudem müssen die Schüler nun wieder eine Maske im Unterricht tragen. „Natürlich sind die Lehrerinnen und Lehrer dazu angehalten, Pausen beim Maskentragen zu machen. Aber genau durch diese Testung, die in keinem anderen Bereich so regelmäßig erfolgt, haben wir eine ziemliche Sicherheit für die Kinder.“

Ab Januar sollen die Tests dann nicht mehr nur zwei, sondern mindestens drei Mal pro Woche stattfinden, wie die Ministerin bestätigt. Die entsprechenden Test.Kits seien bereits bestellt und werde schnellstmöglich geliefert.

Über zehn Millionen Euro für Technik

Darüber hinaus habe das Land zehn Millionen Euro für Endgeräte für das Lehrpersonal bereitgestellt. In den meisten der insgesamt 500 Schulen in MV sei die Technik aufgrund der finanziellen Unterstützung auch schon vorhanden. „Das heißt: Selbst wenn wir jetzt mal digital Unterricht haben, sind wir damit dann besser ausgestattet, als wir es noch vor einem Jahr waren.“

Weitere 2,5 Millionen Euro seien zur Verfügung gestellt worden, damit die Städte, Gemeinden und Landkreise Lüftungsgeräte und CO2-Ampeln für die Klassenräume kaufen können. „Die Beschaffung liegt aber nicht in unserer Zuständigkeit, sondern obliegt den Schulträgern.“

Vorzeitige Weihnachtsferien in MV?

Ein Thema, das lange diskutiert wurde, ist, ob die Weihnachtsferien angesichts der bundesweit steigenden Fallzahlen vorgezogen werden sollten. Für Mecklenburg-Vorpommern sei dies keine Option, wie Oldenburg erklärt. Man habe sich aber darauf geeinigt, die Heranwachsenden zwei Tage vor Ferienbeginn ins Homeschooling zu schicken. Aber läuft das nicht auf dasselbe hinaus?

„Ferien würde bedeuten, dass die Kinder und Jugendlichen keine Aufgaben mitbekommen. Das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir in den letzten zwei Jahren genügend Ausfall gehabt haben“, so die Bildungsministerin. „Wir haben große Lerndefizite bei den Schülern, die wir nun vermindern müssen. Deshalb soll es Übungsaufgaben für diese Zeit geben.“

Diese Variante habe außerdem den Vorteil, dass andere Ferien aufgrund dieser zusätzlichen freien Tage nicht gekürzt werden müssten. „Das wollen wir nicht, weil wir natürlich wissen, dass Eltern bereits ihren Urlaub geplant und gebucht haben.“

Was den 20. und 21. Dezember anbelangt, so hätten die Eltern jetzt drei Wochen Zeit sich eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Sprösslinge zu überlegen. „Und natürlich steht an den Grundschulen eine Notbetreuung am Vor- und Nachmittag zur Verfügung. Es ist an alles gedacht.“

Von Susanne Gidzinski