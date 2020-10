Virus-Pandemie - Corona an Schulen in MV: Wo der Unterricht wieder startet und wer in Quarantäne muss

An zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist die Corona-Zwangspause wieder vorbei. Hier hatte es nach den Herbstferien zwei Wochen lang keinen Unterricht gegeben. Dafür mussten in anderen Orten insgesamt mehr als 250 Schüler und Lehrer in Quarantäne.