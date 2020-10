Swinemünde

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Swinemünde wächst systematisch und zusehendes. Derzeit gibt es in Swinemünde fünf große Coronavirus-Ausbrüche, teilte die Stadtverwaltung mit. Es sind das Stadtamt, das Ferienhotel „Alga“, das städtische Pflegeheim „Żegluga Świnoujska“ und der Kurbetrieb Swinemünde, in dem mit zwölf Fällen die meisten Infektionen verzeichnet wurden.

Covid-19 ist auch unter Mitarbeitern im Bildungsbereich aufgetaucht. 19 Personen wurden positiv auf das Virus getestet. 15 Erwachsene und 37 Kinder sind in Quarantäne. Die schwierigste Situation ist in zwei Kindergärten der Stadt. In einem von ihnen wurde die Betreuung vorübergehend unterbrochen. Krippen und Kindergärten sind ansonsten noch geöffnet.

In den übrigen Schulen und Kindergärten ist die Situation stabil. Hinzuzufügen ist, dass seit mehreren Tagen Fernunterricht in allen Grundschulen der Stadt bei Schülern ab der 4. Klasse gilt.

Der Swinemünder Präsident, Janusz Żmurkiewicz, entschied, dass aufgrund der schwierigen Situation drei Beamte mit der Arbeit im Gesundheitsbereich beauftragt wurden. Denn jeden Tag gibt es weitere positive Tests auf das Vorhandensein von Covid-19. Seit Beginn der Epidemie wurden in der Kurstadt 222 Menschen infiziert und 348 unter Quarantäne gestellt (Stand 30. Oktober). Einige Erkrankte sind derzeit im Krankenhaus.

