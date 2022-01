Rostock

In der Rostocker Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt waren 2021 neun Frauen während der Entbindung mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert, sagt Dr. Melanie Jäckel, Pandemiebeauftragte und Leitende Krankenhaushygienikerin. Darunter auch zwei Frauen mit schweren Verläufen. Alle Mütter und ihre Kinder hätten diese Phase bislang gut überstanden.

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und Corona.

Wie oft kommt es vor, dass Schwangere Covid-19 bekommen?

An der Rostocker Südstadtklinik gab es 34 Corona-Fälle in der Schwangerschaft – egal in welchem Monat (Stand 17. Januar 2022). „Aktuell sehen wir eine deutliche Zunahme der Fälle im Vergleich zu den vorausgegangenen Wellen und haben fast täglich Schwangere zur stationären Betreuung“, berichtet Prof. Dr. Johannes Stubert, Leitender Oberarzt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Im Jahr 2022 seien bereits fünf Patientinnen mit bekannter Infektion unter der Geburt betreut worden. Bei mindestens drei weiteren Frauen sei das positive Abstrichergebnis erst nach der Geburt eingetroffen. „Schwere Verläufe haben wir bisher nur bei fehlendem Impfschutz beobachtet.

Corona-positiv: Welche Regeln gelten unter und nach der Geburt?

Wenn eine Covid-19-Infektion bei der Geburt bekannt ist es, tragen alle Personen, die bei der Geburt anwesend sind, eine Schutzausrüstung – spezieller Kittel, FFP-2-Maske, Schutzbrille und -handschuhe und Haube. Begleitpersonen sind nicht gestattet. Nach der Geburt wird die Wöchnerin auf der Entbindungsstation isoliert und kann ihr Baby selbst versorgen. Besuch ist in der Zeit nicht erlaubt.

Lesen Sie auch Ribnitzerin hat bei Geburt Corona: Kreißsaal mit FFP2-Maske und ohne Partner

Ist das Baby nach der Geburt automatisch auch corona-positiv?

Dr. Dirk M. Olbertz, Chefarzt der Neonatologie in der Südstadtklinik Rostock Quelle: Joachim Kloock

Die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung des Kindes (vertikale Transmission) wird nach inzwischen recht umfangreicher Datenlage als sehr niedrig eingeschätzt, sagt Dr. Dirk M. Olbertz, Chefarzt der Klinik für Neonatologie in Rostock. Die Übertragung von SARS-CoV-2 auf Neugeborene könne aber grundsätzlich vor, während oder nach der Geburt geschehen.

Wie viele positiv getestete Neugeborene gab es bisher?

Neugeborene von auf SARS-CoV-2 positiv getesteten Müttern werden unmittelbar nach der Geburt mittels PCR aus dem Nasen- und Rachenabstrich getestet. „Wir haben bisher bei zwei Neugeborenen positive Testergebnisse gesehen. Beide Neugeborene hatten keine bzw. nur milde Symptome“, sagt Olbertz.

Kann sich das Baby über die Muttermilch anstecken?

Die Daten aus einer Vielzahl von Studien zeigten keine Hinweise für ein aktives Virus in der Muttermilch, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Ansteckung über das Stillen sehr unwahrscheinlich sei, sagt der Chefarzt. Darüber hinaus gibt es Evidenz für Antikörper in der Muttermilch, die SARS-CoV-2 möglicherweise neutralisieren und somit vor einer Infektion schützen könnten. Das spreche dafür, dass Mutter und Kind möglichst nicht getrennt werden und Mütter zum Stillen aufgefordert werden sollten. Organisationen, wie die WHO, empfehlen dies ebenfalls.

Von Virginie Wolfram