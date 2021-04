Rostock/Wismar/Greifswald

„Hoffnungslosigkeit macht sich breit“, sagt Birgitt Teschke und man hört sie ihrer Stimme an. Die 56-Jährige ist Geschäftsführerin des Rehabilitationssportvereins Greifswald (Reha-SV), der wie einer von zahlreichen Vereinen in MV schwer unter der Corona-Krise leidet.

Der bietet neben Reha- und Herzsport auch Funktions- und Muskelaufbautraining an, finanziert sich unter anderem über die Gesundheitssportkurse und Mitgliedsbeiträge. „Die fehlenden Kurse reißen eine große Lücke ins Budget, unsere Mitgliederzahlen gehen zurück und die Tendenz ist weiter sinkend“, beklagt Teschke. Anfang 2020 seien es noch 790 Mitglieder gewesen, aktuell nur noch 609. „Wir mahnen derzeit viele offene Beitragszahlungen an. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Teils reagieren unsere Mitglieder mit Verständnis, teils folgen Kündigungen“, erzählt die Geschäftsführerin.

Aufgabe des Vereins im Hinterkopf

Vier feste Mitarbeiter beschäftigt der Verein, die gerade noch so bezahlt werden können. Alles andere müsse gestrichen werden. „Wir warten jeden Tag auf Antwort aus Schwerin. Dort haben wir einen Antrag auf finanzielle Förderung gestellt“, sagt Teschke. Werde der nicht bewilligt, habe das personelle Konsequenzen. „Wir überlegen auch eine Mietstundung für unsere drei Trainingsstätten zu beantragen. Müssen wir die größte schließen, können wir den Verein aufgeben.“

Zur Zeit dürfe der Reha-SV nur noch ärztlich verordneten Rehasport anbieten. „Und das auch erst seit März. Monatelang haben wir um diese Erlaubnis mit Schwerin gerungen“, sagt Teschke. Von ehemals 59 Sportgruppen sind es dennoch derzeit nur 24 – mit halber Belegung. Doch bräuchten auch viele ohne ärztliche Anordnung den Sport: als Ventil, Ausgleich oder zur Linderung ihrer Beschwerden.

Birgitt Teschke (56) ist Geschäftsführerin des Rehasportvereins Greifswald. Die finanziellen Verluste, aber auch die der Mitglieder, sind in der Corona-Krise so enorm, dass sie kaum noch Hoffnung hat. Quelle: Reha-SV Greifswald

Sport unter Anleitung wichtig für Gesundheit

„Die Nachfrage aus der Reihe der Pfleger, Verkäufer oder Krankenhausmitarbeiter ist so groß. Alles sogenannte systemrelevante Berufsgruppen, die doch gesund bleiben müssen“, meint die Geschäftsführerin. Aber auch für Menschen im Homeoffice sei angeleiteter Sport gerade umso wichtiger, um zum Beispiel Fehlhaltungen vorzubeugen. „Online sind Kurse da nicht möglich. Wie soll man Haltungsschäden aus der Ferne behandeln?“

Teschkes Meinung nach könnte Sport kontrolliert stattfinden: „Wir haben ein gutes Hygienekonzept. Treffen sich die Menschen im Privaten, ist das dagegen doch unkontrollierbar. Die Maßnahmen der Politik leuchten mir nicht ein.“

Kung Fu-Schule Wismar macht monatlich 1000 Euro Verlust

Finanziell kommt Ingo Pontow, Inhaber der Kung Fu und Sportschule mit integriertem Verein in Wismar, noch besser über die Runden. „Schlimmer darf es jetzt aber nicht mehr werden“, sagt der 56-Jährige. Seit über einem Jahr mache er 1000 Euro pro Monat Verlust, Projekte mit Schulen und Kitas fallen weg. Deshalb hatte er zu Anfang des Lockdowns 2020 auch Corona-Hilfe beantragt. „Die habe ich auch bekommen, muss sie jetzt aber zurückzahlen“, erzählt er.

Traurigkeit in Kinderaugen sichtbar

Zum Glück halten ihm die Mitglieder überwiegend die Treue, wie er sagt. „Es kommen aber keine Neuen dazu.“ Er versuche so viel wie möglich anzubieten, vor allem für seine rund 140 Kinder. Zweimal pro Woche mache er mit den ihnen deshalb Training via Zoom. „Das ist das absolute Highlight für sie und wird sehr gut angenommen.“ Bis vor Kurzem sei noch Eins-zu-eins-Training möglich gewesen, was jetzt aber auch wegfällt. „Wenn man in die Augen der Kinder schaut, sieht man ihre Traurigkeit“, bedauert Pontow.

Für ihn sei es schwer zu verstehen, wieso sportliche Aktivitäten so stark eingeschränkt wurden: „Das Immunsystem wird doch durch Sport gestärkt.“ Skurril finde er auch, dass verordneter Rehasport, den er ebenfalls anbietet, erlaubt ist: „Mehrere potenzielle Risikopatienten dürfen zusammenkommen, aber mit den Kindern, von denen in meinem Trainingsraum mit großzügigem Abstand 15 Platz hätten, darf ich nicht trainieren.“

Ingo Pontow (56) ist Inhaber der Kung Fu und Sportschule Wismar. Durch die Corona-Krise macht er seit einem Jahr monatlich 1000 Euro Verlust. Quelle: Kung Fu und Sportschule Wismar

Rostocker Hochschulsport hat Rückgang von 90 Prozent

Schwer gebeutelt ist auch der Hochschulsport der Universität Rostock (HSG). „2019 haben wir rund 11 000 Kursplätze angeboten, 2020 nur noch 914. Das heißt, es sind lediglich 8,4 Prozent übrig geblieben“, erzählt Leiter Heiko Lex. Glück der HSG sei es, dass die Mitarbeiter über die Uni Rostock angestellt sind. Ein Problem sei aber, die Menschen noch zu erreichen und für Sport zu begeistern.

„Wir bieten seit Oktober ausschließlich Online-Kurse an, aber die sind nicht in jeder Sportart umsetzbar. Die Interaktion fehlt. Einige unserer Kursleiter wollen das so auch gar nicht“, sagt Lex. Die Studierenden, die ohnehin schon den ganzen Tag vor dem Bildschirm Vorlesungen verfolgen, haben zudem keine Lust, dann auch noch davor Sport zu machen. „Das Klientel bei den Online-Kursen ist ein anderes“, meint der Hochschulsport-Leiter.

Heiko Lex, der Leiter des Rostocker Hochschulsports, beim einsamen Körbe werfen. In der Corona-Krise ist gemeinsames Sporttreiben kaum möglich. Quelle: Maria Baumgärtel

Lex glaubt, dass man sich gerade große Probleme für das Gesundheitssystem einkaufe mit dem Sportverbot: „Die beste Pille, die man für Gesundheit einwerfen kann, ist doch Bewegung.“ Die Herausforderung sei es, die Menschen danach wieder zum Sport zu motivieren, die nun ihre Affinität dazu verlieren.

Krise kann Chance zur Neuausrichtung sein

Die Krise sei aber ebenso eine Chance, sich neu auszurichten. „Wir wollen unsere Preise, unsere Kursstruktur und unser Angebot überarbeiten“, erzählt Lex. Künftig solle ein Mix aus Online- und Präsenz-Sport angeboten werden, um alle zu erreichen. Zudem wolle man das Marketing neu konzipieren, verstärkt auf Social Media setzen. „Außerdem nutzen wir die Zeit, um unsere Sportanlagen herzurichten. In unseren Wassersportstandort wird derzeit kräftig investiert, so dass er ab Oktober nicht nur hübsch, sondern auch top funktional ist“, berichtet Lex. Ohne Corona wäre sicherlich vieles nicht so schnell realisiert worden.

Von Maria Baumgärtel