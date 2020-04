Corona-freies Rostock? Was OB Madsen besser macht als andere

Rostock

Rostock hat es mal wieder geschafft: Die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns ist seit Donnerstag einmal mehr bundesweit in den Schlagzeilen – und allen voran Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen: Denn der Rathaus-Chef hat verkündet, dass Rostock corona-frei ist. „Vielleicht als erste Großstadt in ganz Deutschland.“

Bundesweit fragen sich nun Entscheider, wie die Hansestadt das hinbekommen hat. Experten hingegen zweifeln an der Aussage.

Schneller als das Land?

Schon im Wahlkampf hatte der erste ausländische Bürgermeister einer deutschen Großstadt versprochen, Dinge anders machen zu wollen. Und auch in der Corona-Krise geht Madsen oft andere Wege: Als eine der ersten Städte in Deutschland schloss Rostock Schulen und Kitas, das Land musste nachziehen.

Erst diese Woche forderte er angesichts der guten Zahlen im gesamten Nordosten, schnellstmöglich Zweitwohnungen, Ferienwohnungen und auch Campingplätze wieder zu öffnen. Seit Donnerstag ist klar: Das Land geht auf seine Forderungen ein. Schrittweise jedenfalls.

Tests als Geheimrezept

Und Madsen lässt testen. Schon früh in der Krise bot die Hansestadt Mitarbeitern aus Alten- und Pflegeheimen, aus dem städtischen Südstadt-Krankenhaus, der Verwaltung, aber auch von Feuerwehren und Rettungsdiensten freiwillige Corona-Tests an. Der OB nutzt dafür die Labore des Rostocker Gentechnik-Unternehmens Centogene. Madsens Ziel: die Risikogruppen schützen, „unerkannte“ Infektionsherde schnell ausfindig machen.

Kritik lässt ihn – jedenfalls nach außen – kalt: Experten der Rostocker Uni zweifelten die Aussagekraft von Madsens Tests an. Aus der Politik kam Kritik der Nähe zur Wirtschaft des ehemaligen Möbel-Händlers und IHK-Präsidenten. „Die sehr frühzeitigen Tests von Mitarbeitern im Bereich des Rettungsdienstes, des Klinikums Südstadt und von Pflegeeinrichtungen in Rostock haben sich ausgezahlt“, sagt Madsen. Und er will die Tests sogar noch ausbauen: „Auch weiterhin ist es sehr wichtig, im Umfeld von Risikopatienten zu testen, um unbedingt zu verhindern, dass es zu einem Ausbruch des Virus innerhalb von Einrichtungen kommt.“

Keine Infizierten mehr

Die Zahlen jedenfalls scheinen Madsen nun recht zu geben: Gerade mal 75 Fälle gab es bisher in der Stadt. Insgesamt 228 Menschen schickte das Gesundheitsamt in die Quarantäne – inklusive der sogenannten Kontaktpersonen. „Der letzte zurzeit an Covid-19 erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden“, sagt Madsen.

Kommentar zu Madsens Rostocks Corona-Freiheit: Falsch und doch richtig

Seit Donnerstag gibt es in Rostock damit nicht einen einzigen bekannten Corona-Fall mehr. An der Uni-Klinik wird kein Covid-19-Patient mehr behandelt und im Testzentrum gab es in den vergangenen knapp zwei Wochen keinen einzigen positiven Test. „Dies bestätigt, dass die von der Hansestadt frühzeitig ergriffenen Maßnahmen vollen Erfolg gehabt haben. Durch sehr schnelle Entscheidungen und resolutes Handeln konnte verhindert werden, dass sich das Virus ausbreiten konnte“, sagt Madsen jetzt.

Er lobt vor allem „sein“ Gesundheitsamt, das in der Krise durch Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Rathauses verstärkt wurde: „Das Gesundheitsamt hat erstklassige Arbeit geleistet und es immer geschafft, bei Infektionen die Kontaktpersonen zu identifizieren und so Ansteckungsketten schnell zu durchbrechen.“ Auch den Führungsstab unter seiner Leitung hebt er ausdrücklich hervor. Dabei war das Gremium in der Vergangenheit nur noch wochenweise zusammengekommen.

Madsen für mehr Lockerungen

Madsen, der Unternehmer im Rathaus, denkt schon seit Tagen darüber nach, wie er die Wirtschaft in der Hansestadt wieder ins Laufen bekommt. Er fordert, dass zumindest Außengastronomie kurzfristig wieder erlaubt wird, will kurzfristig und dann schrittweise mehr und mehr Gäste ins Land holen – und vor allem nach Rostock.

Und Madsen sagt auch: „Ich möchte eine Arbeitsgruppe aus Experten ins Leben rufen, die sich über die aktuelle Situation hinaus mit der Attraktivität unserer Innenstadt für die Menschen und den Handel befasst. Dabei geht es darum, Marktangebote auszubauen, Rahmenprogramme zu organisieren und so den stationären Handel attraktiver zu machen.“

Kein Kommentar aus Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), die erst am Mittwoch wieder gesagt hat, dass sie für strenge Regelungen sei und Madsens Lockerungsforderungen zunächst abprallen ließ, wollte sich am Donnerstag nicht zur „Corona-Freiheit“ in der größten Stadt des Landes äußern.

Auch die Stadtpolitik reagiert auf Madsen bundesweit verkündete Nachricht zurückhaltend: Die Corona-Freiheit sei „eine sehr gute Botschaft“, sagt beispielsweise der Grünen-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Uwe Flachsmeyer. „Aber es ist nur ein Zwischenergebnis.“ Von SPD-Frontmann Steffen Wandschneider-Kastell heißt es: „Als SPD freut uns zunächst, dass die beschlossenen Maßnahmen so gut gegriffen haben. Für eine Entwarnung ist es allerdings zu früh, wenn wir keinen zweiten Ausbruch riskieren wollen.“

„Wir wünschen uns alle, dass Rostock und das ganze Land ‚coronafrei‘ sind und bleiben – und dass alle Einschränkungen so schnell wie möglich verschwinden. Aber wir dürfen aufgrund von Momentaufnahmen nicht Hoffnungen wecken, die sich noch nicht erfüllen lassen“, so CDU-Chef Daniel Peters. Und die Linken-Chefin Eva-Maria Kröger meint sogar, Madsen handle leichtsinnig: „Den Eindruck zu vermitteln, Rostock sei corona-frei, halten wir für leichtsinnig. Niemand kennt die Dunkelziffer, zudem können die Zahlen auch schnell wieder steigen.“

Experte: „Kann nicht stimmen“

Gegenwind bekommt der OB auch von Wissenschaftlern – von Prof. Dr. Norbert Tautz etwa, dem Leiter des Instituts für Virologie und Zellbiologie an der Universität Lübeck. „Die Corona-Freiheit zu verkünden, ist sehr mutig“, sagt der Forscher. „Denn wir wissen, dass mindestens die Hälfte der Infizierten keine Symptome zeigt und gar nicht registriert wird.“ Im Klartext: „Nur weil es keine positiv Getesteten mehr gibt, heißt das nicht, dass Rostock keine Fälle mehr hat.“ 90 Prozent der Menschen seien immer noch gefährdet, sich mit Sars-CoV-2 anzustecken.

Was Tautz hinter Madsens Aussagen vermutet? Der OB mache Werbung. Für „seine“ Hotels in Rostock, für die Stadt. „Er zielt mit seiner Botschaft offenbar auf Gäste von außerhalb ab.“

Von Andreas Meyer