Güstrow

Vom bundesweiten Primus zum Risikogebiet? Der Landkreis Rostock könnte in den nächsten Tagen ebenfalls zum Corona-Risikogebiet werden, die Inzidenz steigt sprunghaft an. Und Schuld daran sei vor allem ein Pflegeheim aus der Nähe von Güstrow, sagt Landrat Sebastian Constien ( SPD). In der Einrichtung in Zapkendorf sei „nachlässig“ mit den Corona-Schutzmaßnahmen umgegangen worden – mit drastischen Folgen für den gesamten Landkreis. Mit 48,2 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner und Woche liegt der Landkreis nur noch knapp unter der kritischen Marke.

„Superspreading“ im Heim

Vor dem Kreistag übte Constien scharfe Kritik an den Verantwortlichen in der Pflege-Einrichtung: „Ich finde es erschreckend, wie in dieser Einrichtung offenbar mit den geltenden Bestimmungen umgegangen wurde: Nachlässigkeit beim Mund-Nasenschutz, kein Testkonzept und selbst als die ersten Positivfälle bekannt waren, sind Pflegebedürftige noch zu Ärzten und Behandlungen gefahren worden.“ Das hätten die Ermittlungen des Gesundheitsamtes ergeben.

Die Folge dessen, dass sich Wenige nicht an die Regeln gehalten haben: Allein in den ersten Test-Reihen wurden zehn Beschäftigte des Pflegeheimes positiv getestet – und 13 Bewohner. Ein Bewohner ist mit Covid-19 verstorben. Und der Ausbruch zieht Kreise: „Zwischenzeitlich sind Familienangehörige von Mitarbeitern, gesetzliche Betreuer von Pflegebedürftigen und eine weitere Pflegeeinrichtung in Güstrow betroffen.“ Ein Großteil der 31 am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen im Landkreis sei auf dieses Cluster zurückzuführen.

Kita in Tessin auch dicht

Alle anderen Ausbrüche – zum Beispiel im Umfeld von Schulen und Kitas zum Beispiel in Bützow, Sanitz, Laage, Lalendorf und auch Tessin – würden mittlerweile leider zum normalen Tagesgeschäft in der Pandemie zählen.

Am Dienstagabend schickte der Landkreis auch 76 Kinder, acht Lehrer sowie das technische Personal der Grundschule „Am Schmooksberg“ aus Tessin in Quarantäne. Auch die Hortkinder und -erzieher der Kita „Landmäuse“ müssen bis einschließlich 25 Dezember in Quarantäne bleiben. Sie alle hatten Kontakt zu einem Covid-19-Fall an der Grundschule, teilte der Landkreis mit. Der Infektionsweg sei aber bekannt. Das Gesundheitsamt gehe davon aus, die Weiterverbreitung gestoppt zu haben.

Landrat: Betreiber müssen Heime schützen

„Das Coronavirus ist längst weit in der Bevölkerung verbreitet, und es wird insbesondere in Pflegeeinrichtungen und medizinische Einrichtungen eingetragen“, so Constien. Er appellierte an alle Heimbetreiber, -mitarbeiter und -besucher, sich an die Regeln zu halten: „Setzen Sie die Schutzmaßnahmen konsequent um! Das beste Hygienekonzept nützt nichts, wenn sie nicht eingehalten werden.“ Und weiter: „Wenn Mitarbeiter sich in den Pausen nicht konsequent an Abstand und Hygiene halten – das geht überhaupt nicht! Wir haben genau solche Fälle jetzt mehrfach erlebt. Das darf nicht sein.“

Vergangene Woche zählte der Landkreis Rostock zusammen mit der Hansestadt noch zu den Regionen in Deutschland mit den niedrigsten Fallzahlen. Primus im Land und auch bundesweit ist nach wie vor Rostock – mit einer Inzidenz von 16,7 Fällen je 100 000 Einwohner. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städten haben mindestens eine Inzidenz von über 30.

Kontaktverfolgung auch über Weihnachten

Das Landratsamt in Güstrow kündigte an, dass sowohl das Bürgertelefon als auch die Kontaktverfolgung auch über die Weihnachtsfeiertage sichergestellt sei. Das Gesundheitsamt werde dabei von Soldaten aus dem Marinestützpunkt in Hohe Düne unterstützt. Zudem sei das Impfzentrum des Landkreises am Flughafen Laage einsatzbereit.

Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar – und der Rufnummer 038 43/75 56 99 99.

Von Andreas Meyer