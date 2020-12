Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag etwas mehr neue Corona-Infektionen gezählt worden als am gleichen Tag der Vorwoche. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 105 Ansteckungen seit Sonntagnachmittag. Hinzu kommen zwei Todesfälle aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Hansestadt Rostock. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöht sich damit auf 121.

Die größte Zunahme an Fällen gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald, hier infizierten sich 50 Personen nachweislich mit Sars-Cov-2. Besonders stark breitete sich das Virus zuletzt in der Stadt Strasburg aus. Was die Gründe dafür sein könnten: Maskenverweigerer und Corona-Leugner: Mögliche Ursachen im Hotspot Strasburg

17 neue Fälle wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte registriert, 16 im Landkreis Vorpommern-Rügen. Aus den übrigen Regionen wurden nur wenige Ansteckungen gemeldet: neun in Rostock, je fünf in Schwerin und im Landkreis Rostock, zwei im Landkreis Nordwestmecklenburg und eine im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Inzidenz für MV bleibt unter kritischem Wert von 100

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) in Mecklenburg-Vorpommern steigt leicht um 1,2 auf 97,4, bleibt damit aber unter der kritischen Marke von 100, die unter anderem schärfere Regeln für den Besuch in Alten- und Pflegeheimen nach sich ziehen würde. Mehr zu der Inzidenz in den einzelnen Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten finden Sie hier.

Da seit Sonntag nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) 102 Menschen nach ihrer Erkrankung mit Covid-19 wieder genesen sind, bleibt die Zahl der aktiv im Land infizierten Personen stabil (2889, + 1). Aktuell werden 204 Erkrankte im Krankenhaus behandelt (-4), 51 von ihnen auf einer Intensivstation (+2).

Von Robert Berlin