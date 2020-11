Kostenlos bis 18:10 Uhr Corona in MV: Über 100 Neuinfektionen am Samstag – Inzidenz in Vorpommern steigt

Zum fünften Mal in Folge sind in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 positive Corona-Fälle gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Samstag (7.11.2020) sind die beiden Vorpommern-Landkreise weiterhin die Hotspots im Land.