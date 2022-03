Rostock

Weiter keine Entspannung der Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Sonntag 1403 neue Ansteckungen mit Sars-Cov-2 registriert. Vor einer Woche war der Wert unwesentlich höher ausgefallen (1458).

Damit haben sich in der laufenden Woche fast 30 000 Personen mit dem Coronavirus angesteckt – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im März 2020. Der bisherige Spitzenwert stammt aus der Vorwoche und lag bei unter 24 000.

Vier Kreise haben mehr als 100 Neuinfektionen

Besonders viele Fälle zählten die Kreise Vorpommern-Greifswald (383) und Mecklenburgische Seenplatte (370). Auch in Vorpommern-Rügen (261) und im Kreis Rostock (155) waren die Werte dreistellig. Weniger Infektionen hatten die Städte Rostock (99) und Schwerin (63) sowie die Kreise Nordwestmecklenburg (53) und Ludwigslust-Parchim (19).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 06.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1764,7 (+5,0)

1764,7 (+5,0) Hospitalisierungs-Inzidenz: 10,7 (+-0)

10,7 (+-0) ITS-Auslastung: 13,7 % (+-0)

13,7 % (+-0) Einmal geimpft: 74,1 % (Stand: 04.03.2022)

74,1 % (Stand: 04.03.2022) Vollständig geimpft: 73,9 % (Stand: 04.03.2022)

73,9 % (Stand: 04.03.2022) Geboostert: 55,4 % (Stand: 04.03.2022)

55,4 % (Stand: 04.03.2022) Neue Fälle: 1403

1403 Derzeit infiziert: rund 53 148 (-1062)

rund 53 148 (-1062) Im Krankenhaus: 625 (+8)

625 (+8) Auf einer Intensivstation: 81 (-1)

81 (-1) An oder mit Corona verstorben: 1798 (+-0)

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt leicht an auf 1764,7 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Der Wert ist so hoch wie in keinem anderen Bundesland.

Mit Vorpommern-Rügen und dem Kreis Rostock liegen zwei Regionen in MV beim Inzidenzwert über 2000, Vorpommern-Greifswald steht kurz vor dieser Schwelle. Am anderen Ende der Skala liegt der Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit einer Inzidenz von etwa 1160.

Hospitalisierung und ITS-Auslastung unverändert hoch

Die Hospitalisierungsrate hat sich gegenüber dem Vortag nicht verändert und stagniert bei 10,7 coronabedingten Krankenhauseinweisungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Damit wird das Land weiter in der höchsten Corona-Warnstufe Rot geführt.

Am Sonntag wurden in den Kliniken von MV aufgrund von Corona acht Menschen mehr behandelt als noch am Samstag. Die Zahl der Patienten beträgt jetzt 625. Von ihnen müssen 81 auf einer Intensivstation (ITS) betreut werden (-1). Die ITS-Auslastung durch Covid-Kranke bleibt gegenüber dem Vortag unverändert und wird mit 13,7 Prozent angegeben.

Aktuell gelten dem Tagesbericht zufolge 53 148 Menschen im Land als infiziert. Das sind 1062 weniger als vor einem Tag. Weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind nicht bekannt geworden.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 06.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G

3G Clubs und Discos: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 3G

3G Kinos/Theater/Museen: 3G und FFP2-Maskenpflicht

3G und FFP2-Maskenpflicht Bibliotheken: 3G

3G Schwimmbäder: 2G plus

2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: im Freien 2G, innen 2G plus

im Freien 2G, innen 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Von OZ/rb