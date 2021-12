Corona in MV: 1430 Neuinfektionen und weitere Todesfälle am Mittwoch

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 1430 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag bekannt. Der Wert liegt auf dem Niveau der Vorwoche. Am vergangenen Mittwoch hatte es 1418 Neuinfektionen gegeben. Am Dienstag waren so viele Ansteckungen gezählt worden wie noch nie.

Vier weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben – drei im Kreis Ludwigslust-Parchim und einer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie im März 2020 erhöht sich dadurch auf 1404.

Inzidenz der Ansteckungen in einem Kreis weiter über 600

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen steigt leicht um 0,7 und liegt jetzt bei 451,6 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Überdurchschnittlich viele Infektionen hat es zuletzt in den Kreisen Vorpommern-Greifswald (641,7), Rostock (531,2) und Mecklenburgische Seenplatte (503) gegeben. Vergleichsweise wenige waren es in Schwerin (261,5).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 15.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 451,6

451,6 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,5

8,5 ITS-Auslastung: 95 %

95 % Inzidenz Geimpfte: (wird vorübergehend nicht mehr übermittelt)

(wird vorübergehend nicht mehr übermittelt) Inzidenz Ungeimpfte: (wird vorübergehend nicht mehr übermittelt)

(wird vorübergehend nicht mehr übermittelt) Vollständig geimpft: 68,1 %

68,1 % Einmal geimpft: 71,2 %

71,2 % Geboostert: 23,8 %

23,8 % Neue Fälle: 1430

1430 Derzeit infiziert: rund 14 759 (+122)

rund 14 759 (+122) Im Krankenhaus: 389 (-6)

389 (-6) Auf einer Intensivstation: 95 (-4)

95 (-4) An oder mit Corona verstorben: 1404 (+4)

Die Ansteckungen vom Mittwoch verteilen sich auf alle Regionen: Am meisten Fälle hatten die Kreise Ludwigslust-Parchim (277), Vorpommern-Greifswald (248) und Mecklenburgische Seenplatte (243), gefolgt von den Kreisen Rostock (207), Vorpommern-Rügen (176) und Nordwestmecklenburg (140). In der Stadt Rostock sind 99 positive Tests gezählt worden, in Schwerin waren es 40.

Leichte Entspannung in den Kliniken von MV

Die Hospitalisierungsrate – also die Zahl der Infizierten, die innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner stationär aufgenommen werden muss – liegt weiter unter dem nächsthöheren Grenzwert 9,0. Am Mittwoch fiel die Rate leicht um 0,1 auf 8,5. Das Land befindet sich damit unverändert in der Corona-Warnstufe Orange. Besonders stark erhöht ist die Hospitalisierungsinzidenz im Kreis Mecklenburgische Seenplatte (17,4). Im Kreis Nordwestmecklenburg beträgt sie hingegen „nur“ 4,4.

Die Kliniken in MV vermelden eine leichte Entspannung der Lage: So sinkt die Auslastung der für Covid-Patienten vorgehaltenen Intensivbetten gegenüber dem Vortag um vier auf 95 Prozent. Derzeit werden von geschätzt 14 759 Infizierten 389 im Krankenhaus behandelt, das sind sechs weniger als am Dienstag. 95 von ihnen haben einen so schweren Verlauf, dass sie auf einer Intensivstation betreut werden müssen.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 14.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G

HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater, Bibliotheken: 2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen

2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen Schwimmbäder: 2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen

2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

