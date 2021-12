Rostock

Die Welle an Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ebbt nicht ab: Am Donnerstag zählte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 1639 Ansteckungen. Innerhalb der vergangenen drei Tage gab es damit 4749 positive Tests auf Sars-Cov-2. Zum Vergleich: Im Höhepunkt der dritten Corona-Welle im Frühjahr 2021 gab es im Land 2500 Fälle – in der Woche. Auch am vergangenen Donnerstag lag die Zahl der Infektionen mit 1285 deutlich unter dem jetzigen Wert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen klettert um 11,8 auf 429,1 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Treiber der Pandemie sind die Ungeimpften: Von 100 000 Personen ohne vollständigen Impfschutz stecken sich fast 1140 Personen in einer Woche an – ein Plus von 45,4 gegenüber Mittwoch. Bei den Geimpften sind es weniger als 67.

Vier weitere Corona-Tote in MV

Vier Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, davon stammten drei aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald und einer aus dem Kreis Vorpommern-Rügen. Die Pandemie führte damit in MV jetzt zu 1341 Todesfällen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 2.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 429,1

429,1 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,4

8,4 ITS-Auslastung: 15,3 %

15,3 % Inzidenz Geimpfte: 66,7

66,7 Inzidenz Ungeimpfte: 1139,7

1139,7 Vollständig geimpft: 67,1 %

67,1 % Einmal geimpft: 69,7 %

69,7 % Geboostert: 12,6 %

12,6 % Neue Fälle: 1639

1639 Derzeit infiziert: rund 13 284 (+ 776)

rund 13 284 (+ 776) Im Krankenhaus: 384 (-2)

384 (-2) Auf einer Intensivstation: 93 (-3)

93 (-3) An oder mit Corona verstorben: 1341 (+4)

Die Belastung in den Krankenhäusern geht leicht zurück. Aktuell befinden sich 384 Personen mit einer Corona-Infektion zur Behandlung in einer Klinik, zwei weniger als am Vortag. 93 von ihnen müssen auf einer Intensivstation (ITS) versorgt werden (minus 3). Die ITS-Auslastung durch Covid-Patienten sinkt um 0,5 auf 15,3 Prozent. Unverändert liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen bei 8,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen mit einer Corona-Infektion binnen einer Woche je 100 000 Einwohner neu ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. MV wird in diesem wichtigen Kriterium damit weiter in der zweithöchsten Warnstufe („orange“) geführt.

Die meisten Neuinfektionen werden dem Kreis Vorpommern-Greifswald (377) zugeordnet. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind es 257, in Vorpommern-Rügen haben sich 217 Menschen angesteckt, in Ludwigslust-Parchim 209 und in der Stadt Rostock 205. Die weiteren Fälle verteilen sich auf den Kreis Rostock (198), Schwerin (104) und Nordwestmecklenburg (72).

In den Kreisen Rostock und Ludwigslust-Parchim hat die Inzidenz der Neuansteckungen die 500er-Marke überschritten. Anders Schwerin und Nordwestmecklenburg: Hier liegen die Werte noch bei 285 beziehungsweise 303.

Die Hospitalisierungsrate ist landesweit am höchsten an der Seenplatte (14,7) und im Kreis Ludwigslust-Parchim (11,3). Vergleichsweise gering ist sie in Nordwestmecklenburg (2,3) und Rostock (5,3) sowie Vorpommern-Greifswald (5,5).

Was gilt heute in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 2.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: MSE: geschlossen, andere Kreise: 2G plus

MSE: geschlossen, andere Kreise: 2G plus Kinos/Theater, Bibliotheken: 2G plus (MSE: Kinos/Theater geschlossen)

2G plus (MSE: Kinos/Theater geschlossen) Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus

2G plus FC Hansa: max. 1000 Besucher 2G plus

max. 1000 Besucher 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

Auch bei der ITS-Auslastung durch Covid-Patienten gibt es zwischen den Regionen große Unterschiede: Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind fast ein Viertel aller Intensivplätze durch Corona-Infizierte belegt, in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie in Schwerin sind es weniger als jedes zehnte Bett.

Im Kreis Rostock treten auch aufgrund der anhaltend hohen ITS-Auslastung und Hospitalisierungsrate ab Freitag die „Rot-plus“-Regeln in Kraft. Dies war bisher nur im Kreis Mecklenburgische Seenplatte der Fall.

Von OZ/rb