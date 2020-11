Rostock

Die Zahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter an. Am Donnerstag sind laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 187 neue Corona-Infektionen im Land gemeldet worden – ein Rekordwert. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 5697. Am Donnerstag kam zudem ein weiterer Todesfall hinzu. In MV starben damit seit Beginn der Pandemie im März 58 Menschen an oder mit Covid.

Die meisten Neuinfektionen wurden laut Lagus am Donnerstag mit 55 Fällen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gemeldet, gefolgt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 43 und dem Landkreis Nordwestmecklenburg mit 32 Fällen.

Sieben-Tage-Inzident leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, liegt aktuell landesweit bei 47,1 und ist damit leicht gestiegen. Am höchsten ist dieser Wert laut Lagus derzeit in Nordwestmecklenburg mit 68,7, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 67,8.

Als Risikogebiete gelten die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald. Landkreise werden zu Risikogebieten erklärt, wenn sie den Wert 50 überschreiten.

Im Krankenhaus werden aktuell 114 Infizierte behandelt, am Donnerstag kamen drei Personen hinzu. In MV gelten aktuell 4317 aller Infizierten als genesen.

Von OZ