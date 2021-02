Rostock

265 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 114 weniger als am Dienstag eine Woche zuvor. Sechs Menschen sind seit Montag im Land an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die meisten von ihnen stammen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (+3). Zwei Todesfälle wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim registriert, einer in Vorpommern-Greifswald.

Mit 66 neuen Corona-Fällen sind die meisten Ansteckungen am Dienstag aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gemeldet worden. Es folgen die Landkreise Vorpommern-Greifswald (+46), Ludwigslust-Parchim (+42) und Rostock (+31). 28 neue Fälle wurden in der Landeshauptstadt Schwerin gemeldet, 20 in Nordwestmecklenburg. 19 neue Ansteckungen sind den Gesundheitsbehörden zufolge im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgetreten. Die wenigsten Fälle wurden erneut in der Hansestadt Rostock registriert (+13).

Inzidenz sinkt weiter auf 80,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV liegt laut Lagus-Bericht aktuell bei 80,8 und fällt damit leicht im Vergleich zum Vortag (-8,8). Schätzungen zufolge sind derzeit 3065 Menschen in MV mit dem Virus infiziert, 19 weniger im Vergleich zu Montag.

Aktuell befinden sich 374 Menschen in MV mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, 14 mehr als am Vortag. 81 (-1) von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt.

Von OZ