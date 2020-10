Rostock

Die bestätigten Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch noch einmal deutlich angestiegen: 28 Neuinfektionen (Stand: 16.11 Uhr) meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Die meisten neuen Covid-19-Erkrankungen sind im Kreis Vorpommern-Greifswald (13) dazugekommen. Die anderen Fälle verteilen sich auf die Mecklenburgische Seenplatte (7), die Hansestadt Rostock (5) sowie die Kreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen (je 1).

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) in MV beträgt aktuell 8,6. Am höchsten ist dieser Wert in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (15,4), Vorpommern-Greifswald (13,9) und der Hansestadt Rostock (11,0). In diesen drei Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten stehen die Corona-Ampeln auf Gelb. Am geringsten ist die Quote in Schwerin (2,1) und im Landkreis Vorpommern-Rügen (2,2).

Die Gesamtzahl der Fälle im Land steigt auf 1333. Schätzungen zufolge sind 1123 Personen bereits genesen – sieben mehr als am Dienstag. Keine Person musste neu ins Krankenhaus eingewiesen und auf einer Intensivstation behandelt werden. Insgesamt wurden oder werden 151 Personen im Krankenhaus behandelt, 26 auf einer ITS. In MV sind bisher 20 Menschen an oder mit Corona gestorben, dieser Wert ist seit Monaten nicht gestiegen.

Von OZ